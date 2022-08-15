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提升天然氣存量 曾文生：儲槽盡量增設在既有卸收站

2022/8/15 15:33
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（中央社記者曾智怡台北15日）外界關心中共軍演成常態恐影響能源進口，經濟部次長曾文生今天表示，從軍演至今，油氣煤船舶靠卸正常，天然氣安全存量均維持逾10天；若達到20天安全存量，需增加10個儲槽，會盡量增設在既有卸收站，對環境影響較少。

曾文生在網路節目「新聞不芹菜」接受主持人黃光芹的專訪今天播出。

中國近期於台灣周遭海域軍演，曾文生表示，經濟部主管油水電等關鍵基礎設施，4日即成立應變中心，關注原油、天然氣、燃煤能源進口是否如常；軍演前、軍演期間至今，天然氣安全存量均超過10天，各式船舶都有依照規劃期程進港。

若軍演時間拉長如何因應？曾文生表示，首先要了解軍演影響船舶靠卸程度，需閃避軍演區域，也要看船舶從何種方向來、航跡不同。

另外，近幾年政府持續推動安全存量提升，也有不同儲槽擴建計畫，現在一座儲槽約16至18萬公秉，約等於台灣天然氣一天存量，等於要增加安全存量，就要多蓋儲槽。

例如基隆協和四接是維持北部電網穩定關鍵，已提出東移新方案，解決珊瑚生態問題，曾文生也舉例，荷蘭鹿特丹、法國敦克爾克、日本橫濱港口均有興建天然氣接收站，顯見此為常態，沒有塞港、滅港疑慮。

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至於未來天然氣接收站需求，曾文生指出，如要達到20天安全存量，需增加10個儲槽，會盡量增設在既有卸收站，整體影響較少。他補充，五接是台中港既有接收站擴建，六接則是台塑因應減碳規劃，擬設在麥寮港。

關於未來能源配比，曾文生表示，再生能源會在2026年再達成20%目標，且因分母增加，而燃煤無法增加，因此天然氣占比會超過50%；目前正在興建的機組合計近900萬瓩，量體很大，會在2024至2026年上線。（編輯：趙蔚蘭）1110815

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