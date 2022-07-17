四接東移案 基隆3市長參選人表達反對

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）聯合報今天報導指「四接東移」掀塞港危機，卸收站設港嘴處有潛在安全風險，基隆市長參選人謝國樑、陳薇仲和黃希賢均反對填海造地，蔡適應則說，應提更好配套確保航行安全。

台電今天發布新聞稿表示，經向專家請教，只要管理得當，港口的安全及接收站的運作，並不會有問題。台電舉例，台中接收站在港內，而台中港作為國際商港更繁忙，只要透過管理手段，讓液化天然氣船（LNG）在清晨入港，如今已有1000多艘LNG船入港，不但無「塞港」，且安全無虞，因此不會有占用基隆港航道的問題。

民進黨基隆市長提名人蔡適應透過新聞稿表示，在7日會議中，開發單位首度所提出東移替代方案，他在會中要求正視基隆港航行安全，請有關單位務必提出專業看法。

最後會議結論也納入「補充填海造地（東移方案）對基隆港運營及航行安全之影響，並補充對港務安全之影響評估」。協和電廠更新改建案牽涉面向非常廣，一定要經過縝密計算，以確保對基隆港航行安全沒有負面影響，補正再審期間，他希望台電依照審議委員、港務公司、船舶代理所提出問題，提出合理配套措施，並與各單位和公民社會溝通。

國民黨基隆市長參選人謝國樑指出，台電提出的3.0版方案中，由於更接近基隆港，連航管界人士都認為LNG船不僅會嚇跑郵輪，萬一發生事故後果不堪設想，貝魯特大爆炸的慘痛案例，絕不能在基隆上演。

謝國樑認為，天然氣儲存槽與載運船隻，都是高風險因子，海洋生態與市民的安全一直是自己最關心的事，基隆人絕對支持能源轉型，但無法接受用填海造地、破壞海洋生態及危害市民安全的四接方案。

基隆護海公投發起人之一、時代力量基隆市長參選人陳薇仲指出，基隆航港界已不斷呼籲四接不該蓋在基隆港的港嘴。由於LNG船進出的安全距離要求非常嚴格，將大幅擠壓其他商船的空間，提高商船停泊成本，更有安全疑慮。

陳薇仲說，除自然海岸與海洋破壞，再加上四接突如其來的「東移」方案將導致基隆港滅港危機，種種問題顯示此案驟然進入環評的草率，呼籲市民一起要求環評會退回最爛填海造地方案。

將以無黨籍參選基隆市長的台北市船務代理商業同業公會理事長黃希賢說，台中港區遼闊、基隆港區狹隘，台電如此比擬居心叵測，只想硬幹「填海造地」，所謂「管理得當」也要有足夠遼闊的空間，基隆港船舶若未來將與LNG船接觸，高風險率當然存在。

黃希賢表示，台電為何堅決不考慮浮動式天然氣接收站、地熱發電等兼具環保的發電選項，卻非得「填海造陸」，呼籲台電說清楚，別愚弄人民智慧。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱為「四接」的天然氣接收站，但因外界擔憂當地珊瑚生態受衝擊，因此台電後續提出「東移方案」。（編輯：李錫璋）1110717