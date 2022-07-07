台電提四接東移案 學者憂討論過度集中在珊瑚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北7日電）台電今天提出協和電廠的「四接東移」方案。中山大學海洋生物科技暨資源學系榮譽講座教授方力行擔憂，此案討論焦點過度集中在珊瑚，他更坦言北海岸並非珊瑚最適生長環境，反而更適合有固碳作用的大型藻類發展。

台電今天召開「協和電廠更新改建新方案」記者會，並安排台電代理董事長曾文生、總經理王耀庭、發言人吳進忠、環保處處長溫桓正，以及中山大學海洋生物科技暨資源學系榮譽講座教授方力行、中山大學海洋科學系約聘研究員宋克義等專家學者出席說明。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並規劃在外木山海岸填海造陸，建設被稱為「四接」的天然氣接收站，但因外界擔憂當地珊瑚生態受衝擊，因此台電今天提出「東移方案」。

方力行提及，各界討論協和電廠與其海域生態時，常將焦點過度集中在珊瑚，他為此現象感到憂心。他坦言，其實北海岸並非是珊瑚最適生長環境，珊瑚也不是該處唯一生物，「何不把關愛眼神，放在其他適合這環境生長的生物」。

方力行也提到，他其實是台灣珊瑚礁學會的創會理事長，他一直都很愛珊瑚，但是在保護自然環境時，「不是你自己愛的東西最重要，也有其他生命需要你關懷。」

方力行說，根據海域調查結果，此處最多的生物是海藻，而藻類有固碳作用，若能以此自然條件，培育生產力高的大型海藻，就能發揮減碳效益，例如北海岸老梅綠石槽，就是以藻類聞名。

方力行也說，台灣地狹人稠，要在陸地找地方種樹減碳不易，但在海域育藻減碳，有利生態系復育，盼經濟部能透過碳封存方式，將燃碳變成碳權，不但可自用，也可開碳權給中小企業購買。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台電說明，填地方案原本規劃填海面積是18.6公頃，填方量為350萬立方公尺，這次的「東移方案」，填海面積縮小至14.5公頃，填方量減為195萬立方公尺，且經過調整，可完全保留海扇及潛堤區珊瑚。

台電表示，協和電廠當年就是填海造陸興建，建廠後為抵擋海浪，設置人造潛堤，經過數十年發展，反成孕育並保護生態的良好人造棲地，且學者研究也發現，高雄永安天然氣接收站，是西海岸沙質地形中唯一有這麼多珊瑚生長的地方。（編輯：翟思嘉）1110707