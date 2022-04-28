作業面積110公頃遭質疑 桃機第三跑道環差再審

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（中央社記者張雄風台北28日電）環保署今天審查桃機第三跑道環差案。由於此案提出最大施工作業面積達110公頃，環委不滿，直言「代表原環說書的規畫不確實」，要求開發單位評估縮減面積，補充修正後再審。

行政院環境保護署召開「台灣桃園國際機場第三跑道環境影響評估報告書第一次環境影響差異分析報告」專案小組初審會議。主要申請變更原海軍桃園基地土方運輸路線至台4、台15動線，另外更改最大施工作業面積需求為110公頃。

申請變更的原因，開發單位表示，截至111年4月，各區段民眾自動拆遷意願高，此計畫區大多用地自拆比例已達60%以上，比例提升但零散分布於全區，已與原環評所述分5區取得用地、分階段施工有所不同。

開發單位說，因背景時空改變，此計畫基地進行更詳細縝密的地質調查，且考量工程特性，重新規劃工序安排，包含埤塘清淤翻曬及地質改良約43公頃、跑道高填方區域壓密及地質改良約60公頃，因此提出此次變更。

然而，這樣的申請原因令環委不甚滿意。有環委直言，這些埤塘在環評時就在那裡，現在說「時空背景不同」就代表原環說書的規畫不確實，「現在這樣的報告沒辦法接受」。

閉門會議中也有環委提到，110公頃是很大的範圍，其中最大裸露面積在跑道填土，若以分段填就可以先用帆布蓋起，而不用一次全裸露，避免空污、沖涮的問題；另有環委提到，若沖涮污水影響出海口濁度，可能會對藻礁、珊瑚礁生態有衝擊。

有環委認為申請變更是開發單位為了縮短工期，但沒有審慎評估；也有環委不諱言，為了縮短工期，要多花人力、覆蓋，申請變更只是為了節省經費成本。

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環委最後投票表決，最終以4比3同意讓開發單位補充修正後再審，須檢核此案變更增加最大施工作業面積達110公頃的評估依據合理性，強化說明變更前後施工作業面積規劃差異，並評估縮減最大施工作業面積及最大裸露面積的可行性。

「台灣桃園國際機場第三跑道環境影響說明書」經環保署於106年6月14日審查，認定應進行第二階段環境影響評估；在109年3月25日環境影響評估審查委員會第373次會議審核通過。（編輯：管中維）1110428