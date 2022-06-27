用電大戶電價漲15% 綠色和平籲投入自發綠電

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經濟部27日決議高壓、特高壓的產業用電大戶電價調漲15%。綠色和平呼籲用電大戶投入自發綠電。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者張雄風台北27日電）經濟部今天決議高壓、特高壓的產業用電大戶電價調漲15%。綠色和平呼籲用電大戶投入自發綠電，將能減緩自身電價衝擊、增加產業能源韌性，且助台電減輕供電負擔，達到多贏。

經濟部電價費率審議會決議，平均電價調幅為8.4%，其中高壓、特高壓的產業用電大戶調漲15%，但考量民生物價穩定性，住宅1000度以下、小商家及低壓用電、高壓以上6大產業及高中以下學校不調整。此電價調整將由7月1日開始實施。

綠色和平晚間發布新聞稿表示，在國際情勢與化石燃料價格上漲的趨勢下，火力發電的電價逐年攀升將不可避免；用電大戶若趁此機會投入自發綠電，將能減緩自身電價衝擊、增加產業能源韌性，且能幫助台電減輕供電負擔、增加全台綠電占比，達到多贏。

綠色和平氣候與能源專案主任鄭楚忻表示，台灣電力面臨多重挑戰，全球能源價格攀升，因應用電量成長與能源轉型所需的電網升級也使成本大增，因此台電調漲用電大戶的電價實是合情合理；對用電大戶來說，應趁此機會重新盤點用電，大力節能與發展再生能源，才是讓台電集中資源解決跳電問題的最有效方法。

鄭楚忻指出，國際能源價格飆升、全球能源轉型需求，火力電價調漲是長期趨勢，日本電價早已調整至5年新高。2021年台灣工業用電占全台用電比率創紀錄達57%，政府是時候讓用電大戶扛起更大的角色，相信許多企業也已準備好為能源轉型作出貢獻。

綠色和平建議經濟部在調整電價以外，應同步調整「用電大戶條款」的規範，比照許多地方政府擴大用電大戶定義標準至800kW，並提升用電大戶綠電裝設義務量，督促更多業者自設綠電自用，不僅可以提升整體台灣綠電發展的能量，降低能源風險，同時又能避免未來台電全面調整電價，減低民生電價的通膨壓力。

綠色和平說，若台灣需要達成2050淨零排放，同時保持電力穩定供應，太陽光電裝置目標必須要在2050年達到40至80GW（10億瓦），才能成為綠能的發電主力，目前全台光電裝置容量僅有約8.1GW，仍需急起直追。（編輯：管中維）1110627