彰化海峽離岸風電變更施工影響白海豚 環差案再審

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（中央社記者張雄風台北6日電）彰化海域「海岸離岸風電」為變更水下基礎型式，提出環差案送環保署審查。然而環團、環委及縣政府都認為變更理由不充分，且影響白海豚重要棲地，今天建議補充修正後再審。

行政院環境保護署今天召開「海峽離岸風力發電計畫（28號風場）環境影響說明書第一次環境影響差異分析報告」專案小組初審會議。根據資料，此風場位於彰化縣外海，離岸最近約14公里，風場面積為73.8平方公里，總裝置容量最大不超過600MW，單機裝置容量8至12MW，風機最大數量45至75部。

開發單位表示，本次變更主要包含新增風機單機容量選擇，新增單樁式風機基礎型式；配合國際風機大型化趨勢，選用較大容量機組可提高性能和發電效率，並降低風機設置數量。

開發單位進一步提到，水下基礎希望由原環評核定的套管式基礎，改為單樁式基礎，主因是全球約80％的離岸風機採以單樁形式，顯見製造工藝及全球產業鏈相對成熟，單樁基礎對海床表面變動的耐受度較高、打樁數量較套管式基礎少，可縮短海上施工時程。

然而包含彰化縣政府農業處、環團及環評委員都質疑這樣的說法。彰化縣政府表示，開發單位在原環評的結論，就明確指出套筒式基礎噪音及影響都較單樁基礎小，現在卻依上述理由改變，有違反環評承諾的疑慮。

彰化縣政府另外提到，根據海保署地理資訊圖台，此風場是中華白海豚重要棲地，也有中華白海豚的目擊記錄；強調「應該還是要以優於原環評的方式來變更，避免業者的內部成本，變成外部共同負擔的環境成本」。

環委更直言，「不應該這屆委員沒有審當時的環評，就自動縮小承諾內容」；另外也有環委提到，一般變更申請都是承諾會更好，但這次是卻往下走。

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經濟部能源局表示，由於本案是遞補案，若變更對環境更有利，會希望能調整，若幫助不大，或甚至沒有正面幫助，目的事業主管機關也贊同委員意見，維持原貌。

會議歷時逾2小時，環委另外要求補充風場地質調查、噪音減輕措施，並評估優先使用管架式負壓沉箱基礎的可能性；補充風場內鳥類撞擊記錄及加強減輕措施，並評估與鄰近風場建立鯨豚聯合監測機制等。最後建議補充修正後再審。（編輯：陳清芳）1110706