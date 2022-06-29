時間電價顧荷包 月2000度用戶每期可省9000元

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家庭用電每月逾1000度部分的電價將漲9%。台電建議，月用電量逾700度的用戶可善用住商型簡易時間電價。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鄭鴻達台北29日電）經濟部決議，家庭用電每月逾1000度部分的電價將漲9%。台電建議，月用電量逾700度的用戶，可善用住商型簡易時間電價；經試算，月用電2000度者，每期電價可省逾9000元。

經濟部27日召開的電價費率審議臨時會，決議7月1日起電價平均調幅達8.4%，其中住宅用電每月1000度以下者雖然凍漲，但為鼓勵節約用電，逾1000度部分將面臨9%電價漲幅，估影響36萬戶。

台電指出，非時間電價（即累進電價，未區分尖離峰用電）採累進計費，電價不會因用電時間有所區別，用多少算多少；時間電價則根據尖峰、離峰時間，依據不同時段供電成本訂定費率。以簡易型時間電價為例，夏月尖峰時間每度電4.44元，離峰1.8元。

台電建議，這類用戶可考慮使用時間電價，藉由減少尖峰時間用電，或調整用電時間，將尖峰用電移轉至離峰時間使用，達成充分利用離峰電力與節省電費支出之目的。

根據台電系統試算，若用戶每月用電達2000度，夏月電價期間每月電費為1萬362元。自7月1日起，因逾1000度部分電價將漲9%，這部分單價將達每度6.9元，整體電費為1萬942元，得多付580元。

不過同樣的用戶若改採簡易型時間電價，在夏月電價期間，每個月電費將降至6275元，可減少4667元，而電費帳單一期是2個月，每期帳單將節省9334元。

不過，台電也表示，一般家庭或部分商家，因為生活作息或營業時間固定，若是在24小時間用電量分布比較平均、固定的用戶，採用時間電價，就比較難以發揮節省電費效益。

台電也建議，除善用時間電價，用戶若要進一步節約用電，也可考慮家中或店內的電器特性，一般常見的電熱設備，如電熱水瓶、電熱水器，若在非使用或營業時段可不必開啟恆溫。

台電表示，在空調使用上，要改善室內空氣流動，在使用冷氣時，可搭配對流扇或涼風扇的使用，以達到快速降低室內氣溫，及節電的效果；至於照明，善用LED燈具，長期下來也能省下不少電費。（編輯：楊蘭軒）1110629