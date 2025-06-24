屏東縣府大規模移除海膽 守護小琉球珊瑚礁生態

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（中央社記者黃郁菁屏東縣24日電）小琉球海膽族群過度擴張，啃食珊瑚礁致棲地破壞。屏東縣政府6月啟動大規模移除行動，今天在肚仔坪核心區環境教育活動，移除約2000顆海膽，未來分階段進行專案移除。

屏東縣海洋及漁業事務管理所告訴中央社記者，此次行動縣府委託國立中山大學研究規劃，並與在地小琉球自然人文生態觀光協會合作，針對肚仔坪潮間帶有害海膽進行移除，包含今天活動在內，今年有2場公開移除行動，透過環境教育活動，提升民眾對海洋保育認識與行動力，今天移除約2000顆海膽。

海漁所新聞稿表示，肚仔坪潮間帶珊瑚礁正面臨「海膽荒礁」危機。過量梅氏長海膽與口鰓海膽啃蝕珊瑚礁，導致棲地破壞，珊瑚礁表面光禿且佈滿坑洞，生物多樣性急劇下降。

海漁所表示，由於海膽數量龐大，且移除須配合大退潮作業，未來將分階段進行專案移除，持續與在地社區及學校合作，共同守護小琉球珊瑚礁生態系。縣府期盼，透過與琉球鄉在地社區與學校共同參與，將保育理念深耕在地。

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中山大學調查結果顯示，該區海膽數量一度高達80至100萬顆，儘管部分因強降雨死亡，存活數量仍超過40萬顆並持續增長中。海膽數量失控原因，包括過度捕撈致天敵減少，以及生活污水等高營養鹽增加海膽食物。國際經驗顯示，最有效改善方式是大規模人工移除，移除覆蓋範圍須超過70%，以阻止海膽族群快速擴張，避免珊瑚礁生態系徹底崩解。

中山大學表示，第一階段將集中移除肚仔坪核心區內海膽，以防止牠們在夏季大量繁殖。今天活動參與者包括環境教育課程學員、當地居民及縣府人員。移除海膽經敲碎處理過後，將成為魚類與螃蟹養分，回歸生態系循環。（編輯：李亨山）1140624