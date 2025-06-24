美宣布以伊停火 股匯雙漲新台幣強彈1.98角

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）美國總統川普宣布，以色列、伊朗同意停火，市場歡欣鼓舞，台股大漲456點，新台幣兌美元重返升值軌道，強升1.98角，收在29.536元，台北及元太外匯市場總成交金額為16.035億美元。

以色列和伊朗今天接受美國總統川普提出的停火方案，終結這場歷時12天、撼動中東局勢的戰爭。

地緣政治警報解除，金融市場正面表態，台股今天開高走高，終場收在22188.76點，上漲456.74點。三大法人同步買超，合計買超339.05億元，其中外資買超291.84億元。

中東戰事緩和，避險情緒消退，美元指數向下修正，非美貨幣全面反攻。新台幣兌美元今天以29.70元開出，而後強勢反彈，盤中最高升抵29.508元，強漲2.26角。

外匯交易員表示，不同於昨天外資全面出走，由於避險情緒淡化，今天熱錢重新流入，出口商也積極拋匯，美元買盤相對空虛之下，漲勢迅速擴大，匯價重返29.5元。

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央行統計，美元指數今天大跌0.87%，亞幣全面反攻，人民幣小漲0.11%、新台幣升值0.67%、韓元上漲1.26%、日圓強彈1.38%。

外匯交易員認為，如果以伊戰事確實停火，地緣政治風險得以解除，新台幣可望重返升值軌道，而且投資人對美國聯準會的降息預期轉濃，將進一步推動非美貨幣走升；不過國際局勢瞬息萬變，今天市場態度還是略顯觀望，可能先觀察一兩天，確認地緣政治局勢緩和，才會有更明確的方向性出現。（編輯：張均懋）1140624