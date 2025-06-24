3度拒絕傳喚調查 韓國特檢聲請逮捕前總統尹錫悅

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（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）涉嫌在去年12月韓國緊急戒嚴事件主導內亂的前韓國總統尹錫悅，接連3次拒絕應警方要求出席調查，特檢組今天表示，已依特殊手段妨礙執行公務罪嫌，向法院聲請逮捕尹錫悅。

韓聯社報導，內亂特檢組今天向媒體發布公告表示，尹錫悅在2度拒絕警方出席調查的要求後，於18日特檢組展開調查後的隔天，又再次拒絕出席調查，並明確表示之後也不會出席，為了順利進行調查，23日起接手此案的特檢組已聲請逮捕令。

韓國警方對此案成立的特別搜查團，本月5日、12日、19日都要求尹錫悅以嫌疑人身分出席調查，但尹錫悅均未配合。一般而言，韓國搜查機關在3次要求出席，當事人卻無正當理由拒絕配合的狀況下，會考慮聲請逮捕令等強制手段。

尹錫悅的律師團在特檢組宣布聲請逮捕令後發表聲明，稱尹錫悅原本有意在此案移交特檢組查辦後配合調查，但特檢組一次都沒有發出調查要求，就直接聲請逮捕令的做法並不恰當；同時也強調後續將積極配合特檢組的調查要求。

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尹錫悅在去年12月3日晚間無預警宣布緊急戒嚴，在國會快速召集表決解除後面臨相關調查及國會彈劾，他涉嫌在緊急戒嚴後的12月7日指示軍方高層刪除加密電話等相關情報，並指示總統警護處阻止前來逮捕他的警方人員。

尹錫悅方主張，當時高層公職人員犯罪搜查處嘗試執行逮捕令的行為本身就因非法而不具法律效力，因此尹錫悅拒絕配合逮捕的上述罪嫌也不成立。（編輯：陳慧萍）1140624