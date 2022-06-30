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分租套房裝獨立電表省電費？台電：房東需申請

2022/6/30 19:14（6/30 19:34 更新）
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（中央社記者曾智怡台北30日電）電價調整方案明天上路，住宅公設或租屋族共用電表恐受影響，針對套房裝置獨立電表計費可能性，台電表示，需由房東向台電申請，並委託水電分隔屋內線路。

台電建議，用戶若每月用電超過700度，可評估選用時間電價方案，節省電費支出。

台電透過新聞稿表示，現行住宅公設部分可依社區不同規模，分為大型公設用電，如停車場、消防、休閒設施等，以及電梯等小型公設用電2種。其中，大型公設用電多採「低壓電力」電價計費，不受本次電價調整影響；小型公設用電則多採累進電價計費，每月用電超過1000度部分，確實會受影響。

因此，台電建議，小型公設或分租套房共用電表者，若每月用電超過700度，可評估改採時間電價計費，因本次時間電價不調整，即可不受影響；另因尖離峰時間分開計費，也可善用離峰時間用電或節約用電降低電費支出。

台電表示，用戶可利用台電官網首頁「用戶服務/網路櫃檯」的「時間電價試算評估」進行電費試算，或電洽台電各區營業處。

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至於是否可就各套房裝置獨立電表計費，台電表示，需由房東向台電申請並委託水電分隔屋內線路，因此需視房東意願而定。

根據試算，每月用電2000度的住家或公設，夏月一個月電費為1萬362元，7月起最高級距每度單價調整9%，電費將增至1萬942元，多出580元、5.6%；若改為「時間電價」計費，以簡易型時間為例，夏月尖峰每度約4.44元、離峰時段1.8元，一個月電費約6315元，省下4627元，電價帳單每兩月收一期，一期即省超過9000元。（編輯：林淑媛）1110630

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