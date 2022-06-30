電費調漲恐年增20億支出 醫院盼凍漲醫療電價

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）經濟部電價費率審議會決議，7月起平均電價調高8.4%，有綠委今天呼籲凍漲醫療電價，醫界也出面喊話，若電費調漲，全國醫療機構支出將增加新台幣20億元，是沉重的打擊。

民進黨立委羅致政等人今天表示，明天開始將實施新一波電價調整，考量醫療院所為民眾提供防疫及救治等功能，希望能凍漲醫療電價，讓醫療人員在更好的工作環境照顧民眾。

私立醫療院所協會常務理事、新光醫院副院長洪子仁今天接受媒體聯訪時表示，醫療業屬於高用電對象，漲幅15%以上，對於全國2萬多家醫療機構，包含400多家醫院、20家醫學中心，粗估全台醫療機構電費一年恐怕將會增加超過20億元以上，這對於整體醫療機構經營無非是雪上加霜。

洪子仁提到，醫療機構本身屬於24小時運作場域，包含院內貴重醫療設備，如磁振造影（MRI）、電腦斷層（CT）及正子斷層造影（PET），都需長年維持低溫不斷電狀態，手術室、加護病房等也必須保持24小時不能斷電，同時必須保有備援系統，以確保病患手術安全及醫療品質。

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再加上醫療機構需空調及照明設備穩定，才符合感染管控原則，及維持醫療埸域舒適。洪子仁說，疫情期間，各大醫院為保持防疫感控要求，加大電力在空調及24小時不斷電系統投入，很難節省電力，醫療機構屬於民生基礎設施場所，若貿然漲價，可能造成醫療品質疑慮，盼相關部會慎重考量。

洪子仁說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，大家都說醫院是防疫的第一守，醫療機構配合防疫政策投入高額防疫費用，如開設疫病門診、設立篩檢與疫苗接種站、醫療營運降載加開專責病房等，但電價是否調漲過程卻遺忘了醫院，對所有醫療機構而言，這是非常遺憾的一件事。（編輯：吳協昌）1110630