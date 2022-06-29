7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

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（中央社網站29日電）7月起政府各部門推出多項新措施，包括用電大戶電價調漲、國旅補助每房每晚最高1300元、租金補貼擴大等，與民眾生活息息相關，中央社彙整各項措施帶讀者一次掌握。

防疫政策

●第3輪快篩實名制

第3輪快篩實名制7月1日上路，每個販售據點每天配送份數117份，取消單雙號的購買限制。

●0至6歲可再免費領5劑快篩

7月1日起0至6歲幼童可免費再領取一份5劑快篩試劑。

●第4劑疫苗接種對象擴大

機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員，7月1日起開放接種第4劑COVID-19疫苗。

生活消費

●國旅補助

交通部振興國旅補助7月15日上路，折抵優惠限平日使用，因此7月17日為第一個適用日期。每房每晚最多折抵800元，如入住自行車友善旅館、星級旅館、好客民宿及打滿3劑COVID-19疫苗者，加碼折抵500元，即最高每房每晚可折抵1300元，但先入住者先獲得補助，經費用完為止。

●用電大戶電價調漲

高壓及特高壓的產業用電大戶調漲電價15%，7月1日實施，高壓用電均價將從新台幣2.6990元／度，調漲為3.1039元／度；特高壓調整為2.5707元／度。但考量內需產業受疫情衝擊，農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲。

小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費不調漲，住宅用電1000度以下也不調漲，不過住宅用電若達1001度以上，超過1000度部分將調漲9%。

●自備飲料杯享優惠

民眾自備飲料杯在連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場買飲料時，至少可享新台幣5元價差，7月1日上路。星巴克加碼每杯省10元，統一超商每月1日可省7元；全家便利商店、麥當勞則另外設置循環杯租借服務。

●擴大租金補貼

300億元中央擴大租金補貼專案計畫7月1日起開放申請，補貼每戶每月最高2000元到8000元。

初入社會35歲以下青年及社會弱勢加碼1.2倍，2年內新婚家庭加碼1.3倍，經濟弱勢家庭加碼1.4倍。育有未成年子女家庭則從1.4倍起，每多生1胎就多0.2倍；所得標準也從原先的最低生活費2.5倍放寬為3倍，擴大協助50萬戶租屋家庭。

300億元中央擴大租金補貼專案7月開放申請。（圖取自行政院網頁www.ey.gov.tw）

●不動產移轉登記免附紙本稅單

7月1日起，民眾可透過「地方稅網路申報作業入口網」線上申報土地增值稅或契稅並完稅後，再向地政事務所申辦不動產買賣過戶等移轉登記時，由事務所主動查詢繳稅情況，民眾免附土地增值稅或契稅紙本稅單，簡化申辦手續。

交通

●國際駕照改版

國際駕照封面7月1日起將加註放大TAIWAN字樣，強化國際辨識度。

●北市機車停車無紙化開單享優惠

台北市7月起推動路邊機車無紙化開單，民眾只要上網綁定車號，停在路邊收費停車格就會以簡訊通知，9月30日前綁定每筆最高可折新台幣10元停車費。

●新增職業大型車考照筆試題庫

職業大型車考照筆試題庫7月1日起新增大型車主煞車、駐車煞車、輔助煞車等類型，強化訓練。

其他

●國考申論題線上作答

國考加速轉型，申論題試題採線上作答，7月舉行的諮商心理師、臨床心理師兩類科考試先行辦理。中醫師類科則將於112年跟進辦理。

●新建物瓦斯桶須放室外

7月1日起申請建築執照掛件的新建建築物，採用桶裝瓦斯時應將瓦斯桶設置於室外或屋外空間，降低危險。

●外來人士諮詢熱線改為1990

外來人士在台生活諮詢服務熱線自7月1日起改為1990，提供英、日、泰等7種語言諮詢服務，提供外國朋友與新住民免費使用。

●外僑居留證線上申辦

外僑居留證除現行臨櫃申請的方式之外，7月1日起「外國專業人才及其親屬線上申辦系統」上線，24小時及例假日皆可辦理。

●公費補助電腦斷層篩肺癌

具肺癌家族史、重度吸菸史的中老年人，7月起可每2年1次低劑量電腦斷層篩檢肺癌，公費補助每案新台幣4000元。（編輯：曹亞沿）1110629