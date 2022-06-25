移民署：外來人士諮詢熱線 7/1改為免付費1990

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（中央社記者劉建邦台北25日電）移民署今天表示，「外來人士在台生活諮詢服務熱線」自7月1日起改為「1990」，提供英、日、泰等7種語言諮詢服務，免付費，歡迎新住民及外國朋友多利用。

內政部移民署發布新聞資料指出，多年致力營造國際化親善環境，自2014年設置「外來人士在台生活諮詢服務熱線0800-024-111」，提供中、英、日、越、印、泰、柬等7種語文諮詢服務，協助外國朋友在台輕鬆生活。

移民署表示，為方便社會大眾記憶及運用，「外來人士在台生活諮詢服務熱線0800-024-111」，改成方便易記的「1990馬上幫您」，自7月1日起正式改碼「1990」，服務新住民及外國朋友。

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「1990」熱線服務項目，包含外國人及新住民在台生活需求及生活適應方面諮詢服務，像是簽證、居留、工作、教育文化、稅務、健保、交通等內容。

移民署指出，「1990馬上幫您」熱線（國外自7月1日起，請撥打+886-800-001990）提供24小時服務（越南語、印尼語、泰語及柬埔寨語服務時間從週一至週五、每天8小時），歡迎新住民或外國朋友遇生活問題自7月1日起可打「1990」熱線諮詢。（編輯：李錫璋）1110625