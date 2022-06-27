國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用

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交通部推出國旅振興方案，其中自由行平日每房每晚最高可折抵新台幣1300元，7月17日起上路。圖為今年端午節民眾走訪新北市深坑老街。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）交通部爭取到新台幣55億元的振興國旅預算，相關補助日前已宣布預定7月15日上路，近期將公布細節，其中自由行平日每房每晚最高可折抵新台幣1300元，7月17日是第一個適用日。

交通部因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，採取新一波振興觀光產業的作法，日前宣布時間從7月15日至12月15日，對象包括旅行業、旅宿業及觀光遊樂業，民眾也跟著受惠，細節近期將公布。

根據觀光局先前已揭露的訊息，旅宿業部分，自由行民眾於平日（週日至週四）住宿合法旅宿，每房每晚最多折抵800元，如入住自行車友善旅館、星級旅館、好客民宿及打滿3劑COVID-19疫苗者，加碼折抵500元，也就是最高每房每晚可折抵1300元，但先入住者先獲得補助，直到經費用完。

雖然這波振興國旅補助7月15日上路，但住宿折抵優惠限平日，7月15日、16日為假日，民眾要享最高1300元的訂房折抵優惠，7月17日是第一個適用日期。

另觀光局研議的細節中，這項振興方案取名為「悠遊國旅」，有關住宿補助的優惠對象擬限國人。

旅行業部分，觀光局規劃給予團體旅遊住宿及交通補助，先前已公布的訊息是每團15人以上、旅遊天數為2天1夜以上，每團可補助2萬元；另透過指定補助加碼條件者，最高每團補助3萬元。

針對觀光遊樂業部分，先前已公布民眾平日前往主題樂園，可享票價3折優惠入園；根據觀光局研議的細節，優惠對象外國人也適用。（編輯：陳仁華）1110627