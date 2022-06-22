振興國旅補助將上路 業者推民宿限時免費住

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DoMo摩境集團22日宣布，為慶祝集團股票8月將公開發行，同時響應振興國旅補助7月15日上路，宜蘭DoMo包棟民宿暑假期間從7月15日起至9月30日，每逢週四入住房價全部免費，7月4日下午2時起將在臉書開放報名連結預訂。（DoMo摩境集團提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年6月22日

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）振興國旅補助方案將上路，獲國發基金投資的DoMo摩境集團旗下、位於宜蘭的民宿，7月15日至9月30日，推出限時免費住，7月4日開放報名預訂。

DoMo集團今天宣布，慶祝摩境DoMo集團股票將於8月公開發行，及響應振興國旅補助7月15日上路，宜蘭DoMo包棟民宿暑假期間從7月15日起至9月30日，逢週四入住房價全部免費，7月4日下午2時起，在臉書開放報名預訂。

DoMo集團董事長李奇嶽表示，原則上對旅客仍採信任原則，但為了保障訂房權益，訂房時會事先索取信用卡授權書，比照飯店入住時採「信用卡預先授權」方式，收取保證訂金但不請款，防止旅客預訂後卻未實際入住。

李奇嶽說，一旦發生訂房卻不入住情形，將依照定型化契約規範處理，同時透過旅客資料也能知道旅客是否重複申請，確保退房時沒有任何物品損壞。

DoMo民宿位於宜蘭縣員山鄉，5分鐘車程就能到羅東運動公園，15分鐘可到冬山河、宜蘭傳統藝術中心，2018年獲觀光局評選為「好客民宿」。

DoMo集團2017年獲行政院國發基金投資，在日本與馬來西亞也有營業據點，8月股票將公開發行，已取得股票代號7622，為台灣少數能跨國經營的連鎖旅館民宿品牌。（編輯：張芷瑄）1110622