振興觀光花蓮樂遊2大獎勵 抽特斯拉汽車拿獎金

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花蓮縣政府為振興觀光祭出獎勵方案，即日起至11月底，自由行遊客或旅行團到花蓮合法旅宿住宿，就有機會獲得特斯拉汽車及電動機車；獎勵方案皆須前往指定旅遊點，包含大石鼻山步道（圖）等人氣景點。中央社記者李先鳳攝 111年5月29日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）花蓮縣政府振興觀光，祭出獎勵方案，即日起至11月底，自由行遊客或旅行團到花蓮合法旅宿住宿，就有機會獲得特斯拉汽車及電動機車；旅行社帶團總人數最多者可獲獎金30萬元。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，交通部觀光局宣布將於今年9月投入新台幣55億元振興觀光產業。花蓮縣政府觀光處針對自由行遊客及旅行社推出「花蓮永續樂遊」2大獎勵方案。

觀光處發布訊息表示，縣府3月底即邀請全台500家旅行業者至花蓮參加「2022太平洋國旅觀光論壇暨產業媒合會」，透過論壇及辦理觀光景點踩線，並宣傳獎勵方案，鼓勵民眾在疫情趨緩時至花蓮旅遊。

觀光處長張志翔說明，旅遊獎勵方案1為「特斯拉等你抽」，民眾不論是自由行或參加旅行團，只要於5月1日至11月30日期間，在花蓮合法旅宿業住宿，並前往活動任一指定旅遊點或活動，即可參加抽獎，有機會把Tesla汽車或Gogoro機車帶回家。活動詳情可上官網https://trip.hl.gov.tw/查詢。

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方案2為針對旅行社推出「2022花蓮旅行社獎勵計畫」，活動期間（7、8月除外）旅行社帶30人以上團體在花蓮合法旅宿業住宿，並前往任一指定旅遊點或指定活動，即可獲得帶團獎勵金，每家旅行社最高可獲得9萬元獎勵金，帶團人數第一名的旅行社還可額外獲得30萬元獎金。

兩項獎勵方案皆須前往指定旅遊點或指定活動的其中一項，指定旅遊點包含大石鼻山步道、七星潭、花蓮縣考古博物館、吉利潭及碧赫潭等人氣景點，以及「花蓮．獵香旅人－香味旅遊」地圖和「花蓮．外國老闆特色店鋪」地圖推薦旅遊點等，享受花蓮蜜香紅茶、精品咖啡、原民香料及香草組成的香味之旅，或到外國老闆開設的餐廳及民宿作客，體驗道地的異國旅遊。（編輯：陳仁華）1110529