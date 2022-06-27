北市機車停車無紙化開單7月上路 及早綁定享折扣

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）因應環境保護趨勢，台北市停管處7月起全面推動路邊機車無紙化開單，民眾只要上網綁定車號，停在路邊收費停車格就會以簡訊通知，9月30日前綁定最高可折新台幣10元停車費。

民眾只要進入「台北市停車查詢一站式服務」網站進行車主註冊，選擇車種「機車」，勾選「開單無紙化申請」，並依流程完成登錄後，未來停在路邊收費停車格，就不再開立紙本停車單，直接以簡訊通知。

台北市停車管理工程處說，為鼓勵民眾多利用，9月30日前綁定，可享每筆停車單折5元優惠，透過pay.taipei或銀行電信業代扣繳等非現金支付可再折5元，合計每筆20元停車費最高折10元。

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此外，台北市政府今天預告，7月3項新制上路，包括配合行政院環境保護署公告，民眾自備飲料杯到連鎖飲料店、便利商店或速食店等買飲料，享5元以上價差。

部分建物排水無施工路徑可銜接污水下水道，為鼓勵完成接管，修正「台北市使用建築物室內空間設置污水管渠補償要點」，提高施工補償費及獎勵金，每案從18.72萬元提高到24萬元，且不限定採明挖方式施工。（編輯：李明宗）1110627