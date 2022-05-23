職業大型車考照筆試題庫 7/1起增多項煞車等類型

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）交通部公路總局今天發布新聞稿表示，為強化職業大型車駕駛人駕駛技術訓練，7月1日起，考照筆試題庫新增多項煞車等類型。

公路總局說，現行職業大型車考照筆試題庫中，機械常識已涵蓋車輛原理、操作、檢驗、維護及保養等專業試題，為加強職業大型車駕駛人煞車控制基本操作，新增多項實務操作類型題目。

公路總局說，新增筆試題庫題目將於7月1日啟用，包括：大型車主煞車、駐車煞車、輔助煞車、輪擋、動力車輛操作及駐車裝卸貨物時安全作為，可評鑑職業大型車駕駛人煞車控制基本操作能力，培養職業駕駛人良好駕駛習慣。

公路總局說，考量題庫增加，職業大型車機械常識筆試測驗增加為25題，測驗時間維持為20分鐘，以達區別不同級別駕駛能力測驗，及格標準為60分。

公路總局統計，每年約有2500餘人申請報考職業大型車筆試，其中普通小客車駕駛報考職業大客車約1200人次，報考職業大貨車約1300人次。

筆試題庫置於公路總局官網監理服務項下機械常識題庫可供民眾下載，另提供英文、日文、印尼文、泰文、越南文、柬文及緬甸文等7種語言題庫，提供汽機車駕照考試筆試線上隨機模擬考系統供民眾練習。（編輯：管中維）1110523