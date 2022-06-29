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7月起自備杯買飲料享優惠 星巴克省10元最多

2022/6/29 11:39（6/29 12:07 更新）
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環保署自備飲料杯享新台幣5元優惠政策將在7月1日正式實施。（中央社檔案照片）
環保署自備飲料杯享新台幣5元優惠政策將在7月1日正式實施。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北29日電）環保署自備飲料杯享新台幣5元優惠政策將在7月1日正式實施。星巴克宣布直接加碼至每杯省10元，統一超商則是每月1日可省7元；全家便利商店、麥當勞則另外設置循環杯租借服務。

行政院環境保護署今天舉辦「自備飲料杯，消費小確幸」記者會。邀請7-ELEVEN、全家、麥當勞、肯德基、星巴克分享減量措施。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌表示，據統計2020年全台使用約40億個一次用飲料杯，產生很大量的廢棄物；另外聯合國將在2024年正式落實一份具有法律約束力的「全球塑膠公約」，減塑勢在必行。

王嶽斌提到，環保署在2011年就有規範，自備杯提供1至3元的優惠；經調查，提高5元對民眾會更有誘因，減少使用一次用飲料杯也是減少業者成本，讓消費者和業者一起減輕環境負擔。

王嶽斌說，根據業者反映，最初1至3元的優惠僅有6%左右的民眾響應，改為5元後民眾使用自備杯的比例提高5倍，約達3成左右，相當於一年減少7000噸的垃圾、5.8億個飲料杯。

統一超商表示，結合旗下7000多家門市，已自6月15日起提前響應政策，7月1日起加碼，每月1日可省7元。

全家便利商店表示，即日起可享自備杯省5元的優惠；另外在7月底之前，將設置循環杯示範店，會有100家門市展開，預計年底前能擴點到全台400家店。

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速食業者麥當勞及肯德基皆提前響應政策。麥當勞自6月1日起就提供自備杯省5元優惠，並與好盒器合作，在台南、台北合作設循環杯自助租還站，推動環保新生活；肯德基則是6月15日便實施自備杯省5元優惠。

星巴克則強調，自從進到台灣的第1天就有環保優惠的折扣，希望更多消費者共鳴認同；並積極響應政策，自備飲料杯可省10元，會持續努力、推動地球永續。（編輯：陳政偉）1110629

行政院環境保護署29日舉辦「自備飲料杯，消費小確幸」記者會。環保署資源回收管理基金管理會執行祕書王嶽斌表示，環保署在2011年就有規範，自備杯提供新台幣1至3元的優惠；經調查，提高5元對民眾會更有誘因，減少使用一次用飲料杯也是減少業者成本，讓消費者和業者一起減輕環境負擔。中央社記者張雄風攝 111年6月29日
行政院環境保護署29日舉辦「自備飲料杯，消費小確幸」記者會。環保署資源回收管理基金管理會執行祕書王嶽斌表示，環保署在2011年就有規範，自備杯提供新台幣1至3元的優惠；經調查，提高5元對民眾會更有誘因，減少使用一次用飲料杯也是減少業者成本，讓消費者和業者一起減輕環境負擔。中央社記者張雄風攝 111年6月29日
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