自備飲料杯至少省5元 7月上路

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（中央社記者張雄風台北26日電）環保署日前公告，7月起民眾自備飲料杯在連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場買飲料時，至少可享新台幣5元價差；知名速食業者麥當勞、肯德基皆自6月便響應此政策。

行政院環境保護署日前已公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，自今年7月1日起，連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場在消費者自備飲料杯購買飲料時，須提供與未自備飲料杯至少5元價差。

環保署表示，統計前述列管家數共約5萬多家；民國109年全台一次性塑膠飲料杯使用量約22億個。

為使消費者了解業者是否提供自備優惠及提供循環杯借用服務，要求於營業場所應標示「自備飲料杯省＿元」或「免費借用循環杯」字樣，每字邊長至少5公分。

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響應環保署自備飲料杯政策，台灣麥當勞已宣布從6月1日起，凡消費者自備飲料杯至餐廳購買飲料或套餐等，無論大中小杯，皆可現折5元，希望透過現金折抵回饋，吸引更多消費者響應，減少一次性廢棄物。

另外，全台肯德基門市自6月5日起也啟動環保杯折扣活動，推出「自備環保杯現折5元回饋活動」，將環保行動落實到日常生活，實踐地球永續目標。（編輯：唐聲揚）1110626