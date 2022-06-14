環保杯買飲料7/1折價至少5元 新北籲業者貼標示

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新北市環保局表示，7月1日起消費者自備環保杯至連鎖店購買飲料，業者應提供至少5元價差優惠，也呼籲民眾配合響應自備環保杯，為環境盡一份心力。（新北市環保局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年6月14日

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北環保局今天表示，7月1日起消費者自備環保杯至連鎖店買飲料，業者應提供至少5元價差優惠，並應在營業處所張貼明顯標示；新北也推廣租借杯服務，用畢歸還即退押金。

新北市府環保局今天邀集相關飲料與超商業者舉辦說明會指出，環保署今年4月28日公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，規定自7月1日起，4大類規定管制對象，包含連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場，須提供自備飲料杯的消費者至少新台幣5元價差優惠。

環保局提醒業者提早因應，應於營業場所明顯處，張貼標示「自備飲料杯省ˍ元」字樣的標示、調整結帳系統；政策自公告生效日起展開稽查，未依規定執行的門市，將依廢棄物清理法最高可處新台幣6000元，並限期1星期內改善。

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環保局說，今天說明會中，有業者擔心使用民眾環保杯，恐傳播COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情；環保局建議可參考國際作法，提供「無接觸服務」，請顧客將環保杯放至特定位置，店員提供飲品時也不觸摸環保杯，全程保持安全距離，兼顧防疫與環保。

環保局發布新聞說明，除呼籲民眾配合響應自備環保杯、環保餐具、購物袋等源頭減量，也推廣新北Ucup的租借服務，民眾臨時忘記帶環保杯，可押金200元借用，使用完畢歸還時即退還押金，店家列表可至「新北不塑之客」友善地圖網頁查詢。（編輯：張銘坤）1110614