蘭嶼綠島試辦環保杯租賃 2個月借出500杯

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東縣環保局今年起在蘭嶼、綠島試辦一次性飲料杯減量措施，提供遊客、島民租賃使用環保杯，年初至今已借出約500杯，希望打造屬於蘭嶼及綠島特色的減廢新生活。

台東縣政府環保局今天告訴媒體，依據台東觀光旅遊網110年統計，蘭嶼及綠島雖受到疫情影響，仍有超過23萬人次遊客登島旅遊，為了減少旅遊過程中產生的一次性飲料杯垃圾，環保局設計打造蘭嶼及綠島2款離島專用環保杯，並試辦環保杯租賃（循環使用）活動。

環保局表示，蘭嶼及綠島環保杯租賃自1月份開始試辦以來，目前已借出約500杯，將試辦至3月31日止，並依照試辦期間的執行經驗進行調整，未來也計畫將持續推動離島環保杯租賃活動。

在試辦期間，提供旅客及島民租賃使用，民眾可持離島專屬環保杯至店家、便利超商購買飲品，也可以透過環保署奉茶行動APP到島上的加水站使用，打造屬於蘭嶼及綠島特色的減廢新生活。

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目前綠島有5個借還站，包括南寮漁港、綠島機場和綠島鄉公所，7-11綠島門市和叮哥綠島店可借可還；另外還有5個僅供還杯的地點，分別在免稅商店、溫泉超商和火燒島潛水民宿等3間旅宿。

蘭嶼則有4個借還站，包括開元漁港、蘭嶼鄉公所和島上的2家7-11；另外蘭嶼航空站可還杯，目前環保杯不考慮販賣，環保局歡迎民眾在試辦期間到島上體驗使用。（編輯：謝雅竹）1110225