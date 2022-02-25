更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈
科技

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽
運動

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

蘭嶼綠島試辦環保杯租賃 2個月借出500杯

2022/2/25 12:08（2/25 12:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東縣環保局111年起在蘭嶼、綠島試辦一次性飲料杯減量措施，提供遊客、島民租賃使用環保杯。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年2月25日
台東縣環保局111年起在蘭嶼、綠島試辦一次性飲料杯減量措施，提供遊客、島民租賃使用環保杯。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年2月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東縣環保局今年起在蘭嶼、綠島試辦一次性飲料杯減量措施，提供遊客、島民租賃使用環保杯，年初至今已借出約500杯，希望打造屬於蘭嶼及綠島特色的減廢新生活。

台東縣政府環保局今天告訴媒體，依據台東觀光旅遊網110年統計，蘭嶼及綠島雖受到疫情影響，仍有超過23萬人次遊客登島旅遊，為了減少旅遊過程中產生的一次性飲料杯垃圾，環保局設計打造蘭嶼及綠島2款離島專用環保杯，並試辦環保杯租賃（循環使用）活動。

環保局表示，蘭嶼及綠島環保杯租賃自1月份開始試辦以來，目前已借出約500杯，將試辦至3月31日止，並依照試辦期間的執行經驗進行調整，未來也計畫將持續推動離島環保杯租賃活動。

在試辦期間，提供旅客及島民租賃使用，民眾可持離島專屬環保杯至店家、便利超商購買飲品，也可以透過環保署奉茶行動APP到島上的加水站使用，打造屬於蘭嶼及綠島特色的減廢新生活。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

目前綠島有5個借還站，包括南寮漁港、綠島機場和綠島鄉公所，7-11綠島門市和叮哥綠島店可借可還；另外還有5個僅供還杯的地點，分別在免稅商店、溫泉超商和火燒島潛水民宿等3間旅宿。

蘭嶼則有4個借還站，包括開元漁港、蘭嶼鄉公所和島上的2家7-11；另外蘭嶼航空站可還杯，目前環保杯不考慮販賣，環保局歡迎民眾在試辦期間到島上體驗使用。（編輯：謝雅竹）1110225

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族