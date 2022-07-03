自備飲料杯享5元優惠 相關QA一次看

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（中央社記者張雄風台北3日電）環保署7月起實施「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場在消費者自備飲料杯買飲料時，須提供與未自備飲料杯者至少新台幣5元價差。

行政院環境保護署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌表示，統計全台一年使用約40億個一次用飲料杯；其實在2011年就有規範，自備杯提供1至3元的優惠，經調查，提高至5元對民眾自備飲料杯會更有誘因；減少使用一次用飲料杯也是減少業者成本，讓消費者和業者一起減輕環境負擔。

中央社整理自備杯買飲料享優惠相關QA一次看：

Q：早餐店適用嗎？

A：不適用。本公告管制範圍包含飲料店、連鎖飲料店、連鎖速食店、連鎖便利商店及連鎖超級市場。早餐店、提供隨餐飲料的餐飲業或是夜市、商圈不在管制範圍。環保署表示，希望採循序漸進方式，塑膠製品就是要慢慢減少，當民眾環保的觀念變成日常習慣，推動就會更順利。

Q：自備飲料杯或借用循環杯材質是否有所限制？

A：沒有。規定不限制材質，但循環杯本身應符合衛福部食藥署「食品器具容器包裝衛生標準」相關規範，且為可重複清洗使用的飲料杯。

Q：自備乾淨的免洗杯消費也能折價嗎？

A：不行。使用一次用（免洗）飲料杯業者得不提供優惠，此公告規定為「非一次用飲料杯」。

Q：業者是否可用飲料加量或集點方式給予優惠？

A：不行。飲料加量或集點優惠為過去法規規定自備飲料杯優惠提供方式。但本次修法後，原則上業者所提供自備杯優惠應以當次消費提供5元以上價差為主，飲料加量或集點優惠不再適用。

Q：如果自備飲料杯有殘漬，業者是否提供自備飲料杯優惠？

A：飲料杯有殘漬可能影響飲料風味，也可能影響健康，業者可以拒絕出售，呼籲消費者注意清潔。

Q：不同容量飲料獲得的折扣是否有所差異？

A：沒有。依據公告規定消費者自備飲料杯時，店家至少須提供價差5元優惠，不因購買不同容量的飲料而有所差異。

Q：內用沒喝完打包使用自備杯盛裝是否適用折扣？

A：不行。如消費者已於點餐時選定飲料盛裝方式（例如使用一次用飲料杯或店家提供的內用杯/循環杯），其後才因各種原因要改以自備飲料杯盛裝時，則不符合消費者自備飲料杯條件，可不需依本公告規定提供與未自備飲料杯者至少5元價差。

Q：使用1個足夠容量自備杯盛裝2杯飲料，折扣怎麼算？

A：應依消費飲料杯數提供自備飲料杯價差優惠金額。如使用大容量杯裝入2杯（或以上）飲料，則折扣應為2杯優惠金額。

Q：買一送一的2杯都有優惠嗎？

A：不一定。環保署表示，優惠是有自備環保杯且以「購買、消費」為原則，至於非以購買方式，例如促銷、贈品，業者得不提供優惠；也就是只要消費、購買就至少有5元優惠，其他如試喝、集點、買一送一等，則是由業者自行決定。

Q：拿A店循環杯買B店飲料可否折扣？

A：可以。環保署表示，本政策是為了減少一次用飲料杯，若民眾自備符合相關規範的非一次用飲料杯或循環杯進行消費，得享有優惠。（編輯：張雅淨）1110703