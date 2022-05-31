國際駕照加註TAIWAN 7/1上路

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為了避免混淆，交通部公路總局將在國際駕駛執照封面加註「TAIWAN」，7月1日上路。圖為公路總局副總工程司兼監理組組長林義勝31日在記者會中出示新舊國際駕照，左為新版，右為舊版。中央社記者余曉涵攝 111年5月31日

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（中央社記者余曉涵台北31日電）為了避免混淆，交通部公路總局今天表示，將在國際駕駛執照封面加註「TAIWAN」，7月1日上路。

有民眾因國際駕照上的Republic of China，導致外國人誤認為中國，因此多名立委提議國際駕照正名，標註台灣。

交通部公路總局副總工程司兼監理組組長林義勝今天在記者會表示，國際駕照封面加註TAIWAN方式，是加註在「International Driving Permit」上方，識別較明確，國際駕照其他格式內容並未改變。

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公路總局說，台灣國際駕照互惠國家及地區有95個（包含美國有48州，加拿大13省），經統計106年到108年每年核發國際駕照計16萬多件、109年起受疫情影響出國人數，每年核發3萬餘件。

公路總局說，申請國際駕照須領有國內駕照，最長核給3年，舊版國際駕照未達有效日期前仍屬有效，民眾無須重新申請可繼續使，交通部已請外交部駐外單位協助說明新舊版本差異，及舊版本有效期間仍可使用。（編輯：吳協昌）1110531