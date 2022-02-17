台灣國際駕照在韓可開小客車 便利短期商旅

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台灣與韓國簽署「國際駕照互相承認備忘錄」，持台灣核發的有效國際駕照可在韓國駕駛自用小客車。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者黃雅詩台北17日電）台韓今天完成簽署「台韓國際駕照相互承認瞭解備忘錄」，未來國人赴韓國短期商旅，可持台灣核發的國際駕照在韓國駕駛自用小客車。

外交部今天傍晚發布新聞稿表示，駐韓國代表唐殿文與韓國駐台灣代表鄭炳元分別在2月14日、2月17日以異地方式完成簽署「台韓國際駕照相互承認瞭解備忘錄」，備忘錄即日起生效，未來台灣民眾赴韓國短期商旅，可因這項互惠措施更加便利。

外交部表示，這項互惠措施是在台灣外交部、交通部與韓國外交部、行政安全部，以及中華民國駐韓國代表處與韓國駐台北代表部的長期努力下達成。

外交部指出， 台灣與韓國近年在經貿觀光方面交流成長可觀，兩國去年互為第5大貿易夥伴，2019冠狀病毒（COVID-19）疫情尚未爆發時，台韓雙方互為第3大觀光客來源國，2019年兩國互訪人數合計超過245萬人次，台韓人民實質互動非常密切。

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外交部指出，目前長期旅韓的國人，已可持中華民國駕照免試申請換發韓國駕照，隨著「台韓國際駕照相互承認瞭解備忘錄」生效，短期赴韓國旅遊、商務、探親等國人，可持台灣核發的有效國際駕照在韓國駕駛自用小客車，將更便利後疫情時期赴韓國短期商旅的民眾。

外交部表示，未來仍將持續與國內相關部會密切合作，推動便民措施。有關免試換照的最新消息及相關資訊，將公布在外交部網站首頁（http://www.mofa.gov.tw）的「全球免試申換駕照專區」，歡迎民眾查詢利用。1110217