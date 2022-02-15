首爾男酒駕撞死台女判8年重審 親友再次連署

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市15日電）台灣學生曾以琳在韓國首爾遭酒駕累犯撞死，肇事者被判8年徒刑。韓國最高法院日前以違憲為由發回重審，曾以琳親友再次向韓國青瓦台請願連署，也連署給法官，希望維持原判。

在韓國攻讀博士的曾以琳2020年11月在首爾街頭遭金姓男子酒駕撞死，韓國一審認為金姓男子為酒駕累犯，判處8年有期徒刑，韓國二審維持原判；韓聯社報導，韓國最高法院發回首爾中央地方法院重審。

韓國最高法院表示，金姓肇事者判決適用條文違憲，曾以琳案在一審及二審判決中都是將特殊犯罪加重刑責及道路交通法合併量刑，要求重審。

曾以琳父親曾慶暉今天告訴中央社記者，女兒當時在綠燈過斑馬線時，被已有2次酒駕紀錄的被告闖紅燈高速撞死，不能讓女兒白白死去，與韓國親友昨天起第2度向韓國青瓦台官網請願連署，將連署到3月16日，希望台灣民眾也幫忙連署。

曾慶暉說，如果僅以違憲為由減刑，就是倒行逆施的法律，希望不分國籍齊心協力再連署，更期望大家的連署促使韓國嚴肅面對不合理的法律。

曾慶暉親友另也連署給承審法官，曾慶暉說，重審將於今年5月開庭，讓被害人家屬及親友深感絕望和悲傷。女兒被酒駕累犯撞死，父母和親友每天活在地獄般的痛苦，酒駕者須被更嚴厲處罰，懇請維持原判刑罰。

曾以琳親友曾於事故後向韓國青瓦台連署，希望南韓政府正視酒駕問題。（編輯：李明宗）1110215