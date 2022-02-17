台灣國際駕照在韓可開小客車 便利短期商旅

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台灣與韓國簽署「國際駕照互相承認備忘錄」，持台灣核發的有效國際駕照可在韓國駕駛自用小客車。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者黃雅詩台北17日電）台韓簽署「國際駕照相互承認瞭解備忘錄」今天生效，外交部發言人歐江安表示，未來短期赴韓旅遊、商務、探親等，持台灣核發的有效國際駕照可在韓國駕駛自用小客車，將更便利後疫情時期赴韓國短期商旅的民眾。

歐江安答覆中央社的提問表示，在外交部、交通部與韓國外交部、行政安全部，以及台韓雙邊代表處長期努力下，中華民國駐韓國代表唐殿文與韓國駐台灣代表鄭炳元分別於2月14日及2月17日以異地方式完成簽署「台韓國際駕照相互承認瞭解備忘錄」，備忘錄於兩國代表完簽後生效，未來民眾赴韓國短期商旅，將因這項互惠措施而更加便利。

歐江安指出，台灣與韓國近年在經貿及觀光方面交流成長可觀，兩國去年互為第5大貿易夥伴，在2019冠狀病毒（Covid-19）疫情尚未爆發時，雙方互為第3大觀光客來源國，當年兩國互訪人數合計超過245萬人次，台韓人民實質互動非常密切。

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歐江安表示，目前長期旅韓的民眾，已可持台灣駕照免試申請換發韓國駕照，隨著「台韓國際駕照相互承認瞭解備忘錄」生效，短期赴韓旅遊、商務、探親等，可持台灣核發的有效國際駕照在韓國駕駛自用小客車，將更便利後疫情時期赴韓國短期商旅的民眾。

歐江安指出，未來將持續與國內相關部會密切合作推動便民措施，有關免試換照的最新消息及相關資訊，將公布在外交部網站首頁（http://www.mofa.gov.tw）的「全球免試申換駕照專區」，歡迎民眾查詢利用。（編輯：蘇志宗）1110217