韓國修法嚴懲酒駕變違憲 法律反成罪犯免死金牌

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韓國憲法法庭11月底裁定加重懲處酒駕者的「尹昌浩法」違憲，修法原本是為防止酒駕憾事再次發生，但違憲裁定卻如同給酒駕者免死金牌。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者廖禹揚首爾31日專電）韓國憲法法庭11月底裁定加重懲處酒駕者的「尹昌浩法」違憲，引發社會爭論。這項修法原本是為防止酒駕憾事再次發生，但違憲裁定卻如同給了酒駕者一張免死金牌。

飲酒文化深植韓國社會，無論公司應酬、家人親友聚會、婚喪喜慶等都免不了要來上一杯，酒類飲品是餐廳標準配備，街道上也隨處都能看到酒類廣告，酒駕事故在韓國屢見不鮮。

尹昌浩法修法契機是一起發生在2018年的酒駕事故，當時正在軍中服役的尹昌浩休假出營，卻在釜山海雲台遭酒駕車輛撞死，在家屬及社會輿論推動下，韓國國會火速通過修法，強化酒駕認定標準並加重刑責。

根據修法後條文，被抓到酒駕2次以上可處2年以上5年以下有期徒刑，或1000萬韓元以上、2000萬韓元以下罰金，希望可以預防酒駕屢犯；但憲法法庭裁定違憲的原因卻是認為，未考慮這次酒駕與上次犯行之間隔了多久，加重懲罰並不適當。

這次裁定也影響去年台灣留學生曾以琳在首爾街頭遭酒駕撞死的案件結果，52歲的金姓肇事者在去年11月酒駕闖紅燈，撞死正通過斑馬線的曾以琳，且並非第一次酒駕被抓，曾以琳父母期盼不再發生類似憾事，拒絕與肇事者和解，希望當局予以嚴懲。

金姓肇事者最終獲判8年有期徒刑，但此案在30日被韓國最高法院發回重審。

韓國輿論指出，這次違憲裁定無疑是給了酒駕者一張免死金牌，韓國司法界也出現批判意見，認為裁定尹昌浩法違憲忽視了酒駕被害人及家屬的痛苦，也不符合人民對法律的期盼，也會造成「酒駕並非嚴重犯罪行為」的錯誤印象。

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值得注意的是，酒駕再犯率在尹昌浩法上路後並未減少，還有上升趨勢，朝鮮日報引述警察廳統計，去年酒駕再犯率達45.4%，較2019上升1.7個百分點；而今年截至10月的酒駕再犯率已達到45.3%，全年可能超過去年紀錄。

今年底可能受到防疫規範放寬影響，酒駕案件較年初大幅增加，10月酒駕件數多達1萬1402件，比一月的7250件增加4152件。這次違憲裁定後，韓國社會中的酒駕狀況可能再度惡化。（編輯：高照芬）1101231