印度直升機墜毀7死 印航失事後再傳空難

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（中央社印度德哈拉丹15日綜合外電報導）印度官員說，1架載著印度教朝聖者離開神廟的直升機今天墜毀在喜馬拉雅山脈地區，造成7人喪生，罹難者中有1名幼兒。

法新社報導，印度12日才發生1起空難，印度航空（Air India）1架客機墜入西部城市阿默達巴德（Ahmedabad）住宅區，造成至少279人罹難，親屬正為死者哀悼。

救災官員拉吉瓦爾（Nandan Singh Rajwar）告訴法新社，這次直升機墜毀事件造成1名駕駛和6名乘客全數罹難，他們的直升機在駛離印度北阿坎德邦（Uttarakhand）克達那薩神廟（Kedarnath Temple）後墜毀。

根據北阿坎德邦旅遊官員喬比（Rahul Chaubey）的說法，這可能是惡劣天氣造成。

喬比說，這起事件促使印度民航當局暫停前往喜馬拉雅山區聖地的直升機服務。

北阿坎德邦首席部長達米（Pushkar Singh Dhami）在社群媒體平台X發文說：「對任何危及乘客安全的行為零容忍。」

朝聖者在夏季湧向海拔3584公尺的克達那薩及其他備受崇敬的喜馬拉雅山區聖地，因為這時可以進入這些地方。

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直升機包機公司為那些想要參觀山區聖地，又不想長途跋涉的富裕朝聖者提供服務。

但本季已經發生多起事故，包括上個月1起導致6人喪生的墜機事件。（譯者：林沂鋒/核稿：陳正健）1140615