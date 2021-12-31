首爾男酒駕撞死台女判8年違憲重審 曾父：失望

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台灣留學生曾以琳（左）去年11月在韓國首爾街頭遭酒駕慣犯撞死，肇事者遭判8年有期徒刑；不過，韓國最高法院日前以刑量過重違憲為由，將此案發回重審。（曾慶暉提供）

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（中央社記者姜宜菁嘉義市31日電）台灣留學生曾以琳去年在韓國首爾街頭遭酒駕慣犯撞死，肇事者被判8年徒刑。韓國最高法院日前以違憲為由，將此案發回重審。曾以琳的父親今天表示，對韓國法律太失望。

在韓國攻讀博士的曾以琳去年11月在首爾街頭遭金姓男子酒駕撞死，韓國的一審認為金男為酒駕累犯判處8年有期徒刑，韓國的二審維持原判。不過，韓聯社報導，韓國最高法院30日將此案發回首爾中央地方法院重審。

韓國最高法院表示，金姓肇事者的判決適用條文違憲，曾以琳案在一審及二審判決中都是將特殊犯罪加重刑責及道路交通法合併量刑，因此，被要求重審。

曾以琳的父親曾慶暉今天接受中央社記者電訪時指出，台灣最近對酒駕議題相當重視，台灣最近將修法加重懲處酒駕，但韓國最高法院竟認為對多次酒駕重罰是違憲，「對韓國法律太失望」。

曾慶暉表示，他與妻子聽到韓國最高法院的判決時心碎也心累了，夫妻倆手中捧著的寶貝女兒如珍珠，金男連續酒駕又撞死人，韓國最高法院卻認為判連續酒駕重刑是違憲。

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曾慶暉提到，在審理期間，曾以琳的朋友發起1人1信給法官，敘述金男為酒駕累犯，要求法官給予金男「更嚴重的懲罰」，讓韓國社會重視酒駕犯罪。金男在法庭上頻頻表達歉意，但判決出爐的隔天又提上訴，他質疑金男的悔意何在。

曾慶暉表示，會持續請律師打官司，期盼韓國重視酒駕犯罪，連署向韓國總統府青瓦台請願及1人1信給法院活動會持續進行。（編輯：戴光育）1101231