華航改塗裝 王國材：初期不要混淆 改名是長期事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

有關華航塗裝，交通部長王國材（圖）18日在立法院表示，現在的飛機塗裝跟過去不一樣，華航更名是大事，他認為短中期以不要混淆就好，更名將是長期計畫。中央社記者張皓安攝 111年4月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北18日電）中華航空貨機新塗裝未含台灣意象，交通部長王國材今天說，現在的飛機塗裝跟過去不一樣，華航更名是大事，他認為短中期以不要混淆就好，更名將是長期計畫。

立法院交通委員會今天審查交通部函送財團法人台灣郵政協會、財團法人台灣電信協會、財團法人中華顧問工程司、財團法人中華航空事業發展基金會、財團法人台灣敦睦聯誼會及財團法人鐵道技術研究及驗證中心111年度預算書及相關資料案。

華航去年貨機塗裝CARGO字樣的C字增加台灣意象，立委陳素月今天在交通委員會質詢時說，外界希望華航塗裝上能有台灣意象，但卻被中國禁飛中港澳航線，未來應該要凸顯台灣印象，讓外界知道中國跟台灣不一樣。

王國材回應，目前華航新機的C就是跟其他字母同樣大小，華航英文名字China Airlines移到機腹，希望能做到不要混淆。

立委林俊憲指出，華航載送物資到其他國家，根本無法代表台灣，還會被誤會，不如叫華航以後不要飛捐贈物資的航班，交給長榮航空去飛。

王國材休息時接受媒體聯訪表示，目前華航貨機塗裝也跟過去不一樣，過去CARGO塗裝包含台灣意象，也有人覺得是China包住台灣，所以才改為一般字母。

王國材認為，目前以不要混淆為主，改名是大事，所有的班號等都在裡面，改名都要重新再來，因此他認為改名是長期的，現在不要混淆就好。

王國材說，現在短中期就是以不要混淆，飛機可以飛的去區為主，畢竟許多高價值的產品都依靠貨運飛到歐洲及美國。

至於「CARGO」塗裝包含台灣意象的飛機，王國材說，已經塗裝的飛北美航線，後面塗裝就恢復原來的字母大小。（編輯：陳清芳）1110418