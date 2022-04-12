華航新機塗裝 王國材：兼顧識別度與飛行

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（中央社記者郭建伸台北12日電）外界關注華航最近新機塗裝未含台灣意象一事，交通部長王國材今天表示，原有3架具有台灣意象的「CARGO」貨機飛航北美航線，至於其他兼顧識別度與飛行的塗裝則飛其他地方，待華航確定方案後再對外說明。

民進黨立委邱志偉日前質詢時關注中華航空公司新機塗裝的「C」字沒有台灣意象，行政院長蘇貞昌答詢說，如果只是看得見，但飛不出去，反而更少人看見，在航線等種種方面確實不是那麼簡單，要維持飛得出去，又希望能夠被看見，這要克服很高的困難，也要有很高的智慧。

立法院今天繼續進行施政總質詢，王國材在會前接受媒體訪問，談及華航的台灣意象塗裝議題。

有關未來華航新機的台灣意象塗裝安排，王國材表示，要兼顧飛得出去且避免跟中國大陸混淆，有些華航貨機已改變塗裝，交通部會朝這方向持續進行。

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王國材說，原來3架具有台灣意象的華航「CARGO」貨機以後飛美國航線，至於其他兼顧識別度與飛行的塗裝，則飛其他地方。他坦言，決定非常不容易，將留待華航確定方案後再說明。

至於因應台鐵工會五一勞動節不加班，王國材指出，台鐵員工5月1日不加班名單這週會出來，交通部將啟動應變計畫，並與台鐵總工會及15個分會詳細討論，希望能兼顧工會保障員工權益，且政府也能協助處理。（編輯：郭無患）1110412