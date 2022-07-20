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用電新高4030萬瓩看景氣 台電點名3產業特別旺

2022/7/20 21:02（7/20 21:12 更新）
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全台高溫炎熱，20日用電飆新高，尖峰負載在下午2時23分達4030.1萬瓩，創歷史新高。圖為台北市社子島的高壓電塔。（中央社檔案照片）
全台高溫炎熱，20日用電飆新高，尖峰負載在下午2時23分達4030.1萬瓩，創歷史新高。圖為台北市社子島的高壓電塔。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北20日電）今天全台高溫炎熱，用電飆新高，尖峰負載在下午2時23分達4030.1萬瓩，創歷史新高，更首度突破4000萬瓩。台電指出，主因民眾增加空調用電，且產業景氣持續暢旺，用電持續提升。

今天備轉容量458萬瓩，備轉容量率約11.35%，維持供電充裕的綠燈，其中太陽光電於尖峰時刻發電出力達461萬瓩，約占尖峰負載11.4%。

台電表示，目前供電無虞，並分析推升用電需求主要原因，包括產業景氣持續暢旺，與去年尖峰負載（7月27日）的3884.4萬瓩比較，光半導體、電子零組件、基本金屬製造業等特高壓用電就增加約112.4萬瓩；高壓用電則以服務業用電增加較多，約22.2萬瓩。

低壓用戶則由於逐漸進入盛夏，加上防疫及暑假期間，民眾居家增加空調用電等因素，增加約2.2萬瓩。

台電指出，今年因國際燃料價格上漲，導致汽電共生業者發電成本大於售電收入，業者發電意願降低，除減少發電外，部分業者甚至停機使用台電電力因應；以今天為例，汽電共生業者相對於去年尖峰負載整體增加約12萬瓩的用電、發電減少90萬瓩。

不只如此，經統計汽電共生發電度數，今年1至6月較去年同期減少發電約18.9億度，並增加使用台電電力近11.5億度。

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台電表示，即使整體用電負載提升甚多，今年因水情好轉，水庫蓄水量高，整體水文狀況相比去年相對良好，且歲修機組已於6月陸續歸隊加入供電，日間也有太陽光電量挹注系統供電能力，夜尖峰時段必要時也可啟動抽蓄水力、輔助服務、需量反應及用電大戶支援應變等多元措施，確保穩定供電。

台電並說，台灣能源有高達98%來自進口，每一度電都很寶貴，除了提高能源使用效率之外，節約能源、減少碳排放，才是永續發展的根本之道，台電盼民眾共同節電，從日常生活中落實節能減碳，珍惜資源。（編輯：楊凱翔）1110720

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