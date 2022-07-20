天熱用電創歷史新高 尖峰負載飆破4000萬瓩

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（中央社記者曾智怡台北20日電）天氣炎熱高溫，用電飆新高，根據台電官網，下午2時左右瞬時尖峰負載高達4010萬瓩，但因多數檢修機組都已回歸，且午後光電挹注有成，今天最大供電能力仍有4460.5萬瓩，供電燈號亮綠燈，顯示供電充裕。

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儘管近期有降雨，熱累積效應沒有太明顯，但由於氣溫連日飆高，又逢暑假學生待在家，民眾只要在室內很難不開冷氣，加上產業用電可觀，持續推升用電量創高。

根據台電官網，下午2時左右，瞬時尖峰負載來到4010萬瓩，不過，由於台電多數檢修機組都已回歸，今天最大供電能力仍有4460.5萬瓩，預估備轉容量率有11.79%、備轉容量有470.5萬瓩，供電燈號亮綠燈，顯示供電充裕。（編輯：林淑媛）1110720