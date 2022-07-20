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吳德榮：21日起「類熱浪」來襲 部分地區可能破最高溫紀錄

2022/7/20 08:32（7/20 08:40 更新）
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圖為台北市信義區街頭民眾撐傘遮擋毒辣陽光。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象局今天發布高溫資訊，雙北、東部、南部等8縣市防攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮說，明天起至26日台灣將出現「極端高溫」，稱「類熱浪」並不為過，預估週末溫度最高。

氣象局表示，中午前後台北市、新北市、宜蘭縣地區和花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫機會；台南市、高雄市、屏東縣、台東縣地區為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天高溫與昨天近似，仍在36、37度，晴朗炎熱，防曬、防中暑；北部地區及中南部山區午後有局部雷陣雨。

吳德榮指出，明天至26日「熱帶大陸氣團」的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣「晴朗酷熱」將出現「極端高溫」，雖未符合世界氣象組織（WMO）的「熱浪」定義（高溫比氣候平均高5度，且連續5天），但帶來「熱傷害」的威脅不可小覷，要稱之為「類熱浪」並不為過。

吳德榮解釋，若以台北市氣象站為例，氣候平均高溫為35度，需連5天高溫達40度才可稱為「熱浪」；預估23、24日最熱，部分地區有機會挑戰該地區的「最高溫紀錄」；26日高溫略降，各地仍晴朗酷熱，應持續注意「熱傷害」。（編輯：張芷瑄）1110720

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