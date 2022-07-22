花蓮卓溪飆41.4度高溫 農民清晨4點提早下田

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬、張祈22日台北電）中央氣象局觀測，花蓮縣玉里鎮、卓溪鄉今天下午氣溫雙雙突破攝氏41度高溫，其中卓溪鄉飆升至41.4度創今年高溫紀錄。卓溪鄉民眾說，沒這麼熱過，連風吹起來都像焚風。

卓溪鄉公所機要秘書田桂花告訴中央社記者，這幾天明顯感覺特別熱，印象中過去夏天沒這麼熱，吹過的風都像焚風，路邊樹葉都有變枯黃、缺乏水分而垂下；鄉內農民提早到清晨4時前就出門耕作，上午6時後就已熱到受不了。

聽到記者告知卓溪鄉創今年最新高溫紀錄，田桂花說，沒想到溫度這麼高，可能因卓溪鄉地勢偏高，不覺得有熱到超過41度，她開玩笑說「也可能布農族比較耐熱」，目前還沒收到鄉民通報因炎熱造成的農作物損害。

田桂花表示，因應連日高溫，卓溪鄉長呂必賢也指示高溫期間避免外出勤務或改為室內進行，包括除草、外出場勘等業務，都調整到下午進行，並呼籲員工隨時補充水分。

玉里鎮張姓民眾說，天空幾乎沒有雲朵，太陽曬久了皮膚會痛，騎車出門一定要全副武裝，待在室內冷氣、電扇都開著，只能等下午太陽下山才適合出門。

中央氣象局預報中心主任呂國臣今天接受中央社記者訪問表示，花蓮縣玉里鎮及卓溪鄉都位在花東縱谷，白天海風不易到達，氣溫特別容易飆高。

呂國臣說，同樣在花蓮縣，花蓮市因靠海，在海風調節下，氣溫明顯比位在縱谷地形的玉里或卓溪低。

氣象局觀測，今天玉里及卓溪都飆升逾41度時，花蓮市只有31度多。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過，玉里和卓溪都是無人的自動觀測站，氣象局並未如同有人觀測站的做法，將觀測資料列入入歷史紀錄。

花蓮縣衛生局提醒民眾，若出現體溫高於40度、脫水、肌肉痙攣、情緒不穩等狀況，代表可能中暑，應迅速協助離開高溫環境，用濕毛巾擦拭身體，降低體溫後迅速就醫，民眾外出應做好防曬、補充水分、慎防熱傷害。（編輯：戴光育）1110722