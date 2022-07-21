醫師提醒：頭暈想吐眼前一片黑 可能是中暑警訊

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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）熱浪來襲氣溫屢飆新高，醫師提醒當感到頭暈、想吐，甚至感覺眼前一片黑，就可能熱衰竭甚至中暑前兆，盡快移動到陰涼處，多補充水分、增加流汗、往身上灑水等都能有效降溫。

中央氣象局今天中午發布17縣市高溫資訊，其中台北、桃園及花蓮有攝氏38度高溫出現的機會；截至中午12時，最高溫為花蓮縣玉里、台北市社子皆為38.6度。

台北醫學大學急診學科教授高偉峰告訴中央社記者，當氣溫高、濕度高且不通風等情況下，就很容易發生熱急症，依嚴重程度又可分為熱衰竭和中暑。

高偉峰表示，熱衰竭典型症狀為口乾舌燥、噁心、想吐、頭暈頭痛、脈搏加快、虛弱等，雖然人還沒到失去意識程度，卻可能感覺眼前一片黑。

高偉峰說，此時應盡快移動到陰涼地方或通風處，減少衣物、增加流汗、用噴霧往身上灑水、玩水、多補充水分等都是有效散熱方法。

高偉峰指出，中暑的定義為意識不清、昏迷且體溫於40度以上，甚至可能引發癲癇等，現場第一時間最好方式是將患者泡進水中降溫，如現場情況不允許，可以在患者身上灑水、吹風扇。

汽車停放戶外會因溫室效應造成車內高溫，高偉峰說，頂樓也會發生，曾收治過1名家住頂樓的7旬老翁，因太太怕冷，即使天氣炎熱也不開窗、不開電扇、冷氣，被發現時已昏迷，送到醫院一量體溫41.7度，所幸適當降溫後1小時，已完全回復清醒。

別小看中暑，高偉峰指出，根據美國統計，美國1年因中暑死亡的人數，比颶風、地震等天災死亡人數加總起來還要多，美國心臟協會高級心臟救命術於2020年將中暑急救放入，因為中暑若沒妥善處理，可能造成死亡。

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他強調，流汗是非常有效的散熱方法，1克汗水蒸發可以帶走540卡熱量，但當環境濕度高的時候，蒸發能力就會降低，讓人感到濕濕、悶悶的又流不太出汗，一旦體內的熱排不出去，就會導致體感溫度比實際溫度還要高。

高偉峰提醒，夏天補水很重要，當人體感受到渴，其實已經脫水2%，若出現頭暈、虛弱、發燒等都是熱傷害變嚴重的指標。此外，許多鼻塞、止癢、抑制腸胃蠕動等藥物有抑制排汗效果，吃了更難散熱，恐增加中暑風險，應特別注意。（編輯：方沛清）1110721