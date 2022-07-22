更多編輯台推薦新聞：
721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相
兩岸

721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬
政治

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑
國際

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展10/300
首頁 / 生活

4旬男家中昏迷體溫飆44度送醫確診病逝 首例染疫中暑死亡

2022/7/22 14:49（7/22 15:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
指揮中心宣布國內出現首例染疫中暑死亡病例，一名40多歲男性18日被發現昏迷在密不透風的家中，體溫高達攝氏44度。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
指揮中心宣布國內出現首例染疫中暑死亡病例，一名40多歲男性18日被發現昏迷在密不透風的家中，體溫高達攝氏44度。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北22日電）指揮中心宣布國內出現首例染疫中暑死亡病例，這名40多歲男性18日被發現昏迷在密不透風的家中，體溫高達攝氏44度，送急診檢驗確診且有肺炎，隔天併發多重器官衰竭死亡。

夏日炎炎，全台連日高溫，據衛生福利部統計，昨天全台有38人次因熱傷害送醫，7月以來累計444人次，已超越去年7月整個月的423人次。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天在疫情記者會表示，國內出現首例中暑合併染疫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的死亡病例，個案是40多歲男性，本身有慢性精神疾病，在家中照顧，曾接種3劑疫苗。

羅一鈞說，這名個案於7月18日被發現在家中昏迷，緊急尋求119協助，發現個案體溫高達44度，加上家中環境密不透風，也沒有空調，環境相當悶熱，救護人員懷疑個案中暑，第一時間協助降溫並送往急診，採檢結果為陽性且有肺炎，隔天即併發多重器官衰竭死亡。

據指揮中心統計，今年1月1日至7月21日，國內累計432萬9914例本土病例，累計中重症病例1萬9883症，其中7625人死亡，致死率約0.18%。

進一步分析，70歲以上高齡族群中重症、死亡比率較高，70歲至79歲中重症率2.28%、致死率0.85%，80歲至89歲中重症率6.99%、致死率2.93%，90歲以上中重症14.8%、致死率0.18%。（編輯：陳政偉）1110722

延伸閱讀
7/22本土新增2萬3813例、86死 邊境攔截首例BA.2.75男子自印度返台檢出首例BA.2.75 無社區傳播風險瞬時用電飆至4058萬瓩再創新高 供電維持綠燈花蓮卓溪午後飆至41.4度 再創新高紀錄天熱戶外活動小孩喊渴不想走 可能是中暑警訊專題／天氣熱飆高溫 小心熱傷害上身
羅一鈞
嬰幼兒莫德納疫苗配送27萬劑 羅一鈞提2點籲家長別等保障照顧型機構民眾健康 公費快篩延長至8/31
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
7/21本土2萬4907例 增74死、231例中重症[影]