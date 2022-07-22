4旬男家中昏迷體溫飆44度送醫確診病逝 首例染疫中暑死亡
2022/7/22 14:49（7/22 15:19 更新）
指揮中心宣布國內出現首例染疫中暑死亡病例，一名40多歲男性18日被發現昏迷在密不透風的家中，體溫高達攝氏44度。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北22日電）指揮中心宣布國內出現首例染疫中暑死亡病例，這名40多歲男性18日被發現昏迷在密不透風的家中，體溫高達攝氏44度，送急診檢驗確診且有肺炎，隔天併發多重器官衰竭死亡。
夏日炎炎，全台連日高溫，據衛生福利部統計，昨天全台有38人次因熱傷害送醫，7月以來累計444人次，已超越去年7月整個月的423人次。
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天在疫情記者會表示，國內出現首例中暑合併染疫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的死亡病例，個案是40多歲男性，本身有慢性精神疾病，在家中照顧，曾接種3劑疫苗。
羅一鈞說，這名個案於7月18日被發現在家中昏迷，緊急尋求119協助，發現個案體溫高達44度，加上家中環境密不透風，也沒有空調，環境相當悶熱，救護人員懷疑個案中暑，第一時間協助降溫並送往急診，採檢結果為陽性且有肺炎，隔天即併發多重器官衰竭死亡。
據指揮中心統計，今年1月1日至7月21日，國內累計432萬9914例本土病例，累計中重症病例1萬9883症，其中7625人死亡，致死率約0.18%。
進一步分析，70歲以上高齡族群中重症、死亡比率較高，70歲至79歲中重症率2.28%、致死率0.85%，80歲至89歲中重症率6.99%、致死率2.93%，90歲以上中重症14.8%、致死率0.18%。（編輯：陳政偉）1110722
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