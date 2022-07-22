7/22本土新增2萬3813例、86死 邊境攔截首例BA.2.75【直播】

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北22日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增2萬3813例COVID-19本土病例，中重症增178例，其中86人死亡；邊境更攔截到首例Omicron BA.2.75境外移入病例，疫情並未外擴。1110722

影片來源：衛生福利部疾病管制署

疾管署新聞稿全文如下：

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增24,093例COVID-19確定病例，分別為23,813例本土個案及280例境外移入；另確診個案中新增86例死亡。

指揮中心表示，今日新增之23,813例本土病例，10,767例男性，13,034例女性，12例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市（4,140例），臺中市（2,846例），桃園市（2,562例），高雄市（2,513例），臺北市（2,352例），臺南市（1,877例），彰化縣（1,089例），屏東縣（765例），苗栗縣（648例），新竹縣（644例），宜蘭縣（601例），雲林縣（586例），新竹市（569例），花蓮縣（499例），嘉義縣（448例），南投縣（434例），基隆市（335例），臺東縣（304例），嘉義市（283例），金門縣（159例），澎湖縣（131例），連江縣（28例）。

指揮中心指出，今日新增86例本土病例死亡個案，為45例男性、41例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、83例具慢性病史、62例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月20日至7月20日，死亡日期介於5月17日至7月19日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增280例境外移入個案中，為141例男性、139例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自法國（9例）、美國及英國（各6例）、新加坡及越南（各4例）、菲律賓（3例）、荷蘭及馬來西亞（各2例）、澳大利亞、中國、日本、加拿大、韓國、瑞士、阿拉伯聯合大公國、印尼、泰國、柬埔寨及德國（各1例）移入，另233例感染國家調查中。入境日期介於今年6月25日至7月21日。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,455,285例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10,062,451例排除），其中4,386,289例確診，分別為17,935例境外移入，4,368,300例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,478例COVID-19死亡病例，其中8,463例本土，個案居住縣市分布為新北市1,916例、臺北市996例、臺中市821例、高雄市768例、臺南市643例、桃園市639例、彰化縣488例、屏東縣351例、雲林縣248例、南投縣240例、基隆市201例、苗栗縣及嘉義縣各176例、宜蘭縣168例、花蓮縣146例、嘉義市133例、新竹縣130例、臺東縣116例、新竹市80例、澎湖縣16例、金門縣11例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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