男子自印度返台檢出首例BA.2.75 無社區傳播風險

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國內檢出首例Omicron BA.2.75確診病例，是一名自印度入境的30多歲男性，於機場採檢確診。圖為台北松山機場工作人員穿著防護裝備引導入境旅客。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北22日電）指揮中心今天宣布，國內檢出首例Omicron BA.2.75確診病例，是一名自印度入境的30多歲男性，他於機場採檢確診，因檢疫期間無接觸者，研判疫情無外擴。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起，除了Omicron BA.4、BA.5亞變種病毒疫情升溫，BA.2.75亞變種也在許多國家竄起。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中宣布，國內出現首例BA.2.75境外移入病例，個案為北部30多歲男性、曾接種3劑疫苗，7月10日與2名親友自印度入境，雖持有搭機前陰性報告，但3人都有發燒症狀，且入境後在機場採檢陽性，Ct值均為20。

羅一鈞說，經病毒基因定序，同行3人當中僅這名男子檢出BA.2.75，另2名同行者檢出BA.4，顯示印度可能有多病毒株流行，才會導致一家人感染不同病毒株；目前3人均已解除隔離，檢疫期間沒有其他接觸者，也沒有社區活動，研判疫情沒有外擴情形，評估社區應無傳染風險。

羅一鈞指出，BA.2.75亞變種病毒是目前全球矚目的變異株之一，最早於今年5月間被發現，由於BA.2.75比BA.2又多了16個突變點，其中多數都聚集在S蛋白上，S蛋白不但是疫苗設計標的，也是身體產生抗體作用的主要機轉，因此國際專家紛紛提出警訊，擔心突變位點會影響疫苗保護力並導致傳播力提升。

羅一鈞說，BA.2.75於印度快速傳播成為主流病毒株，全球已有英國、德國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、印尼、泰國等至少15國報告病例，但因許多國家檢測量下降，實際傳播情形恐遭低估。

他表示，根據世界衛生組織（WHO）說法，BA.2.75帶有新的病毒突變，可能影響抗原特性，但傳播力、染疫重症機率是否提高，仍有待關注。

羅一鈞並強調，接種疫苗可降低因感染COVID-19造成的重症、住院或死亡風險，指揮中心呼籲民眾儘速完成疫苗接種，以獲保護力。（編輯：吳協昌）1110722

（圖取自facebook.com/TWCDC）