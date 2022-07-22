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花蓮卓溪午後飆至41.4度 再創新高紀錄

2022/7/22 14:44（7/22 15:35 更新）
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中央氣象局觀測，22日下午2時20分，花蓮卓溪氣溫飆升至攝氏41.4度，創今年新高。圖為22日台北天氣炎熱，小朋友在公館自來水園區戲水消暑。中央社記者王騰毅攝 111年7月22日
中央氣象局觀測，22日下午2時20分，花蓮卓溪氣溫飆升至攝氏41.4度，創今年新高。圖為22日台北天氣炎熱，小朋友在公館自來水園區戲水消暑。中央社記者王騰毅攝 111年7月22日
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（中央社記者汪淑芬台北22日電）中央氣象局觀測，今天下午2時20分，花蓮卓溪氣溫飆升至攝氏41.4度，創今年高溫新紀錄。

氣象局觀測，花蓮玉里於下午1時氣溫升至41度，比昨天40.7度還高，下午1時卓溪氣溫也高達40.2度，但到下午1時50分，飆升至41.1度，下午2時再升至41.2度，下午2時20分又升至41.4度，創今年台灣高溫新紀錄。

不過，玉里和卓溪都是無人的自動觀測站，氣象局並未如同有人觀測站的做法，將觀測資料列入入歷史紀錄。

氣象局觀測到的午後高溫情形，還包括花蓮富源及舞鶴都是39.8度，新北板橋39.3度，另台北、桃園及新北新店都超過37度。

氣象局持續發布全台18縣市高溫燈號資訊，只有新竹市除外。（編輯：管中維）1110722

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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