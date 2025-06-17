加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
海鯤艦進行首次海上測試 將駛出高雄港
首頁 / 社會

雙吳罷免提議書涉偽造案 黃呂錦茹移審台北地院

2025/6/17 09:49（6/17 10:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北地檢署偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，依違反個資法、偽造文書等罪起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等5人。北檢17日自看守所押解黃呂錦茹（前左）、總幹事姚富文（前右）等人，將移審台北地方法院決定是否繼續羈押。中央社記者謝佳璋攝 114年6月17日
台北地檢署偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，依違反個資法、偽造文書等罪起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等5人。北檢17日自看守所押解黃呂錦茹（前左）、總幹事姚富文（前右）等人，將移審台北地方法院決定是否繼續羈押。中央社記者謝佳璋攝 114年6月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北17日電）北檢偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，依違反個資法、偽造文書等罪起訴黃呂錦茹等5人。北檢今天自看守所押解黃呂錦茹、初文卿、姚富文，將移審台北地方法院決定是否繼續羈押。

檢方起訴指出，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今年初邀集「罷吳四騎士」賴苡任、劉思吟、滿志剛、陳冠安，宣傳罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，設攤招募民眾簽署，但提議人名冊未達法定數量，且選罷法新法將公布施行，增列罷免提議及連署須附上身分證影本，勢必增加罷免推動難度。

黃呂錦茹聽聞國民黨台北市議員鍾小平有意遞交吳沛憶罷免申請案，為避免他人搶先申請，黃呂錦茹指示劉思吟等人必須在2月5日、2月6日提出罷免申請。劉思吟於2月5日送交吳沛憶罷免案後發現備補領銜人設籍未滿4月，不符選罷法規定，到台北市黨部找黃呂錦茹商討對策。

檢方表示，黃呂錦茹當場拍板決定重新提出雙吳罷免案，當即向劉思吟等人承諾提議人名冊由國民黨台北市黨部「負責」。黃呂錦茹隨後指示滿志剛尋找有意願的領銜人人選，總幹事姚富文、書記長初文卿於2月5日晚間要求第四區黨部執行長陳奎勳動員志工。

黃呂錦茹等人於2月6日抵達第四黨部，由賴苡任指導在場志工如何抄寫名冊。多名國民黨志工於2月6日、7日在台北市黨部及第四黨部，依姚富文、初文卿指示，將黨員名單、提議人名冊、第一選區、第五選區選民個資抄寫在空白的雙吳罷免案的提議人名冊上。

檢方查出，劉思吟等人將偽造的提議人名冊按里分類造冊、裝箱，黃呂錦茹全程在場監督，偽造提議人名冊共5211份，其中吳沛憶罷免提議部分計2537份，偽造比率達96.2%，吳思瑤罷免提議部分計2674份，偽造比率達94.18%。

google news透過 Google News追蹤中央社

台北地檢署昨天依違反個人資料保護法、刑法偽造文書等罪起訴黃呂錦茹、初文卿、姚富文、賴苡任、陳奎勳等5人。檢察官認為黃呂錦茹、初文卿、姚富文犯後態度不佳、對自身犯行無悔意，所為嚴重戕害民主基礎，請法院對3人從重量刑。

北檢偵查期間聲請羈押禁見黃呂錦茹、初文卿、姚富文獲准，昨天將全案起訴後，今天上午自看守所將3人押解到地檢署，將移審台北地方法院。北院將召開接押庭，決定3人是否繼續羈押。（編輯：謝雅竹）1140617

#吳思瑤
#吳沛憶
#黃呂錦茹
#罷免
#劉思吟
#姚富文
#賴苡任
台北地檢署偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，起訴國民黨台北市黨部書記長初文卿，北檢17日自看守所押解初文卿（左）將移審台北地方法院。中央社記者謝佳璋攝 114年6月17日
台北地檢署偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，起訴國民黨台北市黨部書記長初文卿，北檢17日自看守所押解初文卿（左）將移審台北地方法院。中央社記者謝佳璋攝 114年6月17日
延伸閱讀
黃呂錦茹涉偽造罷免提議書 雙吳案造假比率皆逾9成 檢方起訴求重刑黃呂錦茹等5人涉偽造罷免提議書遭起訴 藍北市黨部：勿政治性審判涉偽造罷免提議書遭起訴 賴苡任：欲加之罪北檢：李孝亮張克晉未參與偽造罷免吳沛憶吳思瑤提議書罷免雙吳提議書涉偽造案偵查大事記
黃呂錦茹
罷免吳思瑤吳沛憶提議書涉偽造 劉思吟滿志剛等18被告認罪緩起訴黃呂錦茹涉偽造罷免連署遭起訴 吳思瑤：無限感慨
姚富文
黃呂錦茹不服羈押禁見提抗告 高院分案審理涉罷免提議書偽造案遭羈押禁見 黃呂錦茹提抗告
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：