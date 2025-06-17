雙吳罷免提議書涉偽造案 黃呂錦茹移審台北地院

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北17日電）北檢偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，依違反個資法、偽造文書等罪起訴黃呂錦茹等5人。北檢今天自看守所押解黃呂錦茹、初文卿、姚富文，將移審台北地方法院決定是否繼續羈押。

檢方起訴指出，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今年初邀集「罷吳四騎士」賴苡任、劉思吟、滿志剛、陳冠安，宣傳罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，設攤招募民眾簽署，但提議人名冊未達法定數量，且選罷法新法將公布施行，增列罷免提議及連署須附上身分證影本，勢必增加罷免推動難度。

黃呂錦茹聽聞國民黨台北市議員鍾小平有意遞交吳沛憶罷免申請案，為避免他人搶先申請，黃呂錦茹指示劉思吟等人必須在2月5日、2月6日提出罷免申請。劉思吟於2月5日送交吳沛憶罷免案後發現備補領銜人設籍未滿4月，不符選罷法規定，到台北市黨部找黃呂錦茹商討對策。

檢方表示，黃呂錦茹當場拍板決定重新提出雙吳罷免案，當即向劉思吟等人承諾提議人名冊由國民黨台北市黨部「負責」。黃呂錦茹隨後指示滿志剛尋找有意願的領銜人人選，總幹事姚富文、書記長初文卿於2月5日晚間要求第四區黨部執行長陳奎勳動員志工。

黃呂錦茹等人於2月6日抵達第四黨部，由賴苡任指導在場志工如何抄寫名冊。多名國民黨志工於2月6日、7日在台北市黨部及第四黨部，依姚富文、初文卿指示，將黨員名單、提議人名冊、第一選區、第五選區選民個資抄寫在空白的雙吳罷免案的提議人名冊上。

檢方查出，劉思吟等人將偽造的提議人名冊按里分類造冊、裝箱，黃呂錦茹全程在場監督，偽造提議人名冊共5211份，其中吳沛憶罷免提議部分計2537份，偽造比率達96.2%，吳思瑤罷免提議部分計2674份，偽造比率達94.18%。

透過 Google News 追蹤中央社

台北地檢署昨天依違反個人資料保護法、刑法偽造文書等罪起訴黃呂錦茹、初文卿、姚富文、賴苡任、陳奎勳等5人。檢察官認為黃呂錦茹、初文卿、姚富文犯後態度不佳、對自身犯行無悔意，所為嚴重戕害民主基礎，請法院對3人從重量刑。

北檢偵查期間聲請羈押禁見黃呂錦茹、初文卿、姚富文獲准，昨天將全案起訴後，今天上午自看守所將3人押解到地檢署，將移審台北地方法院。北院將召開接押庭，決定3人是否繼續羈押。（編輯：謝雅竹）1140617