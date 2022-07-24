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高溫供電吃緊 台電：冷氣26至28度搭風扇節能省荷包

2022/7/24 13:15（7/24 13:48 更新）
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氣象局24日針對18縣市發布高溫資訊，太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，花東縱谷高溫約可升至攝氏41度，大台北則可升至39度。圖為台北市北投區參加健行活動的民眾自備小電扇吹風消暑。中央社記者王騰毅攝 111年7月24日
氣象局24日針對18縣市發布高溫資訊，太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，花東縱谷高溫約可升至攝氏41度，大台北則可升至39度。圖為台北市北投區參加健行活動的民眾自備小電扇吹風消暑。中央社記者王騰毅攝 111年7月24日
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（中央社記者張璦台北24日電）氣溫飆高，全台熱成「烤蕃薯」，供電吃緊。民眾若怕吹冷氣傷荷包，台電建議，冷氣可調到26度至28度，搭配開電扇增加空氣流動，省錢節能，一舉數得。

氣象局今天對18縣市發布高溫資訊。氣象專家吳德榮表示，「類熱浪」持續發威，花東縱谷高溫約可升至攝氏41度，大台北則可能飆高到39度。

此外，台中火力發電廠2號機昨天發生破管，對供電構成挑戰；台電預估今天尖峰備轉容量率7.14%，亮出供電吃緊的黃燈。

台電發言人吳進忠接受電訪指出，中火2號機破管情況並不嚴重，昨天中午12時30分左右解聯，進行搶修，目前進度很好，有機會可在25日凌晨併網發電，對週一夜尖峰供電不會有影響。

他表示，台電節能宣導一向呼籲，民眾開冷氣可調到26度至28度，輔以電扇增加空氣流動，冷卻效果就很好了，並非是近日酷暑加上供電亮出黃燈，才做出這樣的建議。（編輯：林淑媛）1110724

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