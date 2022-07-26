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計畫性工作停電惹民怨 台電：有必要且會事先通知

2022/7/26 19:21（7/26 19:41 更新）
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圖為北市士林區住宅大樓家戶外牆上設置的冷氣室外機。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北26日電）針對民眾反映「工作停電」造成不便，台電表示，無論電力改善工程或新增電力設備，排定的計畫性工作停電有其必要，均會事先通知，且一定努力以最快速度完成工程、恢復供電。

全台高溫籠罩，有民眾近期收到「工作停電通知單」，但由於停電時間長達數小時，因此上網貼文詢問，引發討論及抱怨。

台電今天透過新聞稿表示，為維護民眾用電品質而進行電力改善工程，或因新用戶申請用電及政府公共工程新增電力設備，都需要排定的計畫性工作停電。

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實施計畫性工作停電前，台電會將工作範圍、施工時間及工程概述，用停電通知單的形式，個別投遞至用戶個別信箱，以及張貼於公寓門口或遞交大樓管理員，並同時將資訊上傳至區營業處對外網頁供查詢。

台電強調，只要工程提前完工，就會儘速恢復供電。台電以今天南投縣埔里鎮上午8時30分為改善民眾用電品質為例，實施工作性停電進行線路檢修，預計下午5時前完成，而透過加速工程進度，中午12時左右便已送電，將影響降至最低。（編輯：楊蘭軒）1110726

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