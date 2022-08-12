民眾期待邊境解封 國外旅遊商品搜尋量每週增2倍

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（中央社記者余曉涵台北12日電）隨著COVID-19疫情逐漸走流感化，民眾也期待邊境可以盡快解封。根據旅遊業者調查，國外旅遊商品在6月及7月搜尋量以每週1.5至2倍快速成長。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，各國邊境管制讓許多民眾無法像過去一樣任意出國旅遊，不過隨著COVID-19疫情逐漸走向流感化，各國也陸續開放邊境，讓不少民眾也開始規劃出國旅遊。

旅遊業者Klook發布新聞稿分享台灣6、7月出境旅遊趨勢，其中國外旅遊商品搜尋量以每週1.5至2倍快速成長，以國境全面開放的泰國、新加坡和美國為主要搜尋目的地，南韓則是竄升最快的國家，包括首爾等熱門旅遊城市，過去14天頁面搜尋量成長超過250%。

Klook表示，然台灣還沒公布開放海外出團的時間點，但許多自由行旅客已經開始蠢蠢欲動，摩拳擦掌計畫睽違2年的國外旅行，目前已經開放入境的熱門旅遊國家，包括泰國、新加坡和美國就成為台灣旅客首先關注的焦點。

Klook說，以台灣旅客實際預訂的商品來看，機場接送和SIM卡或Wifi等「旅遊必需品」是目前最多人下訂的種類，其次則為「自駕租車」。

值得注意的是租車也是疫後旅遊中復甦最快的商品類別之一，在美國、紐澳等公路旅行特別熱門的目的地中尤其明顯，顯示在後疫情時代下旅遊成本提高、旅客增加逗留時間的情況下，更多旅客會選擇自駕旅行，探訪更多在地小眾景點、玩得更深更久。

易遊網也發布新聞稿表示，韓國8月開放台灣旅客免簽入境，已帶動首爾訂票量成長超過5成，因此攜手韓亞航空祭出限時全航線5%優惠。

易遊網表示，疫情過後，加上通膨等環境因素影響，長程機票漲幅甚至高達1倍以上，建議旅客可透過轉機方式省下旅費。（編輯：陳政偉）1110812