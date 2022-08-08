輝瑞嬰幼兒疫苗施打間隔不縮短 不建議混打

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衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議8日開會決定，6個月至4歲嬰幼兒接種輝瑞COVID-19疫苗，完整施打3劑共需12週。圖為醫護人員幫小朋友打疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北8日電）衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議今天開會決定，6個月至4歲嬰幼兒接種輝瑞COVID-19疫苗，施打3劑間隔不縮短；另外，專家不建議嬰幼兒疫苗混打。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，陸續出現BA.5株零星社區傳播，中央流行疫情指揮中心預估1至2週後確診數會攀升，疫苗接種作業持續。輝瑞嬰幼兒疫苗最快何時開打，ACIP專家會議下午開會討論決定。

ACIP召集人、台大醫院小兒感染科主治醫師李秉穎在專家會議後接受媒體聯訪時表示，會議中討論內容包含接種細部建議、嬰幼兒在接種疫苗時，若出現打第1劑為4歲，但接種第2劑已年滿5歲，或打第2劑為4歲，但接種第3劑已年滿5歲，上述對象應如何選擇接種嬰幼兒劑型或幼兒劑型。

防範COVID-19疫情危害孩子健康，嬰幼兒疫苗持續接種，6個月至4歲輝瑞嬰幼兒疫苗完成簽約，採購190萬劑，依仿單，輝瑞嬰幼兒疫苗須接種3劑，間隔11週才能完整接種。外界關注輝瑞嬰幼兒疫苗是否可能縮短接種間隔。

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李秉穎日前曾表示，若國內疫情急速升溫，就可能考慮縮短施打間隔，但他今天會後提到，現階段疫情嚴重程度沒有到需要修改地步，第1、2劑間隔4週，2至3劑間隔8週，共需12週。

另外，李秉穎表示，今天會議中專家對於嬰幼兒疫苗混打議題也達成共識，不建議嬰幼兒接種輝瑞疫苗後，混打莫德納嬰幼兒疫苗，其餘輝瑞嬰幼兒疫苗接種細節將由指揮中心統一說明。（編輯：管中維）1110808