總統指示評估開放邊境 政院：將觀察至少2週BA.5疫情發展

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（中央社記者賴于榛台北19日電）總統蔡英文今天說，已請行政院仔細評估開放邊境的時程表。政院官員下午對中央社記者表示，穩健開放邊境是既定政策，但將先觀察這波BA.5的疫情趨勢，至少要先觀察兩週。

總統蔡英文上午出席台北國際觀光博覽會開幕式時表示，在兼顧經濟與防疫下，已請行政院仔細評估開放邊境的時程表，同時做好配套措施，適時開放觀光客入境，相信觀光產業的黎明曙光很快就會來到。

政院官員說，視疫情穩健開放邊境是既定政策，不過中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨天也已說明，北部疫情已開始攀升，預期下週起國內疫情將反轉上升，尤其北部會較為明顯。

官員表示，疫情趨勢至少要先觀察兩週，確認北部與南部等地上升情況如何，再來評估開放邊境的時程表。

行政院長蘇貞昌稍早出席「2022第二屆綠色餐飲年會暨頒獎典禮」前受訪時表示，政府對於開放邊境一直都做好準備，只是最近周邊國家疫情升溫，預期近幾週國內疫情也可能升溫，相關作為仍須非常謹慎小心，必須各方都放心後才會逐步開放。（編輯：林淑媛）1110819