65歲以上民眾9/1起免費拿5劑快篩 可到健保藥局、衛生所領取

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（中央社記者陳俊華台北25日電）行政院長蘇貞昌今天說，為使65歲以上民眾有症狀能盡快篩檢、確診儘早用藥，降低重症發生率，9月1日起發放5劑免費快篩，近400萬名符合資格者可到健保藥局、衛生所領取。

行政院上午舉行院會，會中由衛福部報告「COVID-19疫情現況及應處作為」。行政院發言人羅秉成在院會後記者會轉述，蘇貞昌表示，由於傳播力更強的Omicron BA.5變異株成為全球主流株，近期鄰近國家傳播風險升高，台灣正值暑假、人流增加，邊境管制逐漸鬆綁，國內病例數小有回升，較前一週上升7.7%，北部增加較明顯。

蘇貞昌說，這是朝邁向正常生活的最後一步，且是必經之路，因此腳步不停歇，但要更加審慎以對；總統蔡英文指示朝邊境開放方向努力，也調升入境總量每週5萬人，請指揮中心密切監測疫情趨勢、盤點機場通關情形、防疫旅館、車輛量能，持續彈性調整邊境管制。

蘇貞昌表示，下週起高中以下學校正式開學，9月12日起大專院校開學日起適用校園防疫新制，班上若有人確診，由校方提供快篩試劑，其他人只要快篩陰性、無症狀就可以上課，兼顧校園健康與學生受教權，請教育部、衛福部、地方政府合作，積極辦理入校疫苗施打作業。

蘇貞昌說，防疫策略以保護脆弱族群最重要，請持續宣導各年齡層疫苗接種，50歲以上距離第3劑施打日間隔5個月以上，可安排施打第4劑；各類型照顧機構住民、工作人員定期公費快篩措施，延長到9月底。

蘇貞昌表示，為了使65歲以上民眾，有症狀能盡快篩檢、確診可儘早用藥，降低重症發生，從9月1日將給予65歲以上民眾5劑免費快篩，全國有近400萬名符合資格長者可到4600多家健保藥局、衛生所領取。

蘇貞昌指出，經濟部公布7月零售業營業額新台幣3559億元、年增17%，餐飲業營業額748億元、年增近76%，成長幅度再創新高，顯示國內活動熱絡，請各部會督導所屬，力求在防疫、經濟間取平衡。（編輯：翟思嘉）1110825