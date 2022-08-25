65歲以上長者9/1起免費領5劑實名制快篩 約400萬人受惠

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指揮中心公布，9月1日起，65歲以上長者可持健保卡，免費至快篩實名制據點領取5劑家用快篩試劑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎、張茗喧台北25日電）免費領取5劑快篩政策再擴大，指揮中心今天公布，9月1日起，65歲以上長者可持健保卡，免費至快篩實名制據點領取5劑家用快篩試劑，受惠人數約400萬人。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，隨Omicron BA.5變異株疫情攀升，中央流行疫情指揮中心預估下週單日確診數突破3萬例可能性高，研判將發生在8月30日至31日，依據內部模型推估高峰期將落在9月中下旬。

為加強有症狀長者篩檢以及早用藥，指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中宣布，9月1日起，65歲以上長者都能到快篩實名制販售據點領取5劑免費快篩試劑。

莊人祥說，家中長輩只要是1957年（含）以前出生，都可以免費到全國4600多家快篩實名制據點領取，包括藥局及衛生所等；預計發出2000萬劑、約400萬長者受惠。

此外，莊人祥說，家中如有0到6歲幼兒，8月15日起提供第3輪實名制，家長可帶幼兒健保卡至特約藥局領取5劑快篩試劑；8月15日至24日期間，只有17.7萬多人領取，比率約13.5%，會持續發放。

指揮中心提醒，疫情多變化，請65歲以上長者儘速完成第2次追加劑（第4劑）疫苗接種，做好戴口罩、勤洗手等自我防護，如有症狀儘速快篩或就醫，保護自身健康安全。

根據指揮中心統計，昨天6個月到4歲接種1926人，第1劑1261人、涵蓋率19.5%，第2劑665人、涵蓋率0.5%。

昨天COVID-19疫苗接種3萬9198人次，截至目前為止累計接種6045萬3202人次；疫苗接種人口涵蓋率第1劑92.4%、第2劑86.5%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率72%，第2次追加劑接種率8.9%（65歲以上接種率 32.7%）。（編輯：管中維）1110825